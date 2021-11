Quand Cristiano Ronaldo a affronté Zlatan Ibrahimovic dans un défi de compétences pour prouver qu’il était le meilleur pour la légende de Manchester United Eric Cantona

Ce qui fait d’eux deux des plus grands joueurs de l’histoire, c’est leur ambition d’être meilleur que quiconque.

Dans ce clip de retour, Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimovic se sont affrontés dans un défi de compétences pour prouver qui était le meilleur d’Eric Cantona.

Ronaldo et Cantona ont joué dans la publicité Nike

Zlatan avait presque l’air méconnaissable dans le clip avec son crâne rasé

Ils ont peut-être l’œil pour le but et vivent pour trouver le fond du filet semaine après semaine, mais cela ne veut pas dire qu’ils ne le feraient pas avec style.

Les tricks, les flicks et les compétences audacieuses sont la raison pour laquelle les défenseurs détestent se heurter à eux et pourquoi leurs fans sont toujours sur le bord de leur siège lorsqu’ils récupèrent le ballon.

Même au crépuscule de leur carrière, Ronaldo, 36 ans, et Ibrahimovic, 40 ans sont toujours en compétition au plus haut niveau du jeu et ont été cruciaux pour leur club cette saison.

Les attaquants suédois et portugais ont été deux des plus grands joueurs à honorer le match

Ronaldo a tout de suite marqué son retour à Old Trafford

Ibrahimovic, malgré son âge, montre toujours sa valeur à l’AC Milan

Cela dit, dans ce défi de compétences épique entre les deux, qui est arrivé en tête ?

La vidéo commence avec la légende de Manchester United Eric Cantona tenant un ballon de football et montrant les tenues de Ronaldo par Ibrahimovic.

En jetant le gant, le Français a simplement demandé : « Pouvez-vous battre ça ?

Avec un simple signe de tête de Ronaldo, Cantona lui a lancé le ballon et l’icône portugaise a commencé à montrer ses compétences.

Le duo venait juste de s’échauffer et ce qui s’est passé était une compilation de capacités footballistiques insensées.

Ronaldo a montré ses compétences dans la publicité Nike

Ronaldo a toujours eu plein de trucs dans son casier

Ibrahimovic n’a jamais manqué de confiance en lui

La scène suivante montrait Ronaldo, courant avec le ballon et le faisant passer sur un groupe de personnes avant de les contourner puis de le contrôler à nouveau.

Ce furent des moments de pur éclat de la part de deux des plus grands footballeurs de l’histoire qui ont remporté plusieurs trophées et récompenses individuelles.

Cela dit, on peut affirmer qu’aucune vidéo sur les compétences de football ne sera meilleure que celle de Ronaldinho en 2005 où il frappe la barre transversale consécutivement.

Que ce soit faux ou non reste une question, mais pour les puristes du football, ils espèrent que c’est réel.