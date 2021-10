Quand d’autres pilotes ont décidé de se battre pour le titre de F1

Le plus souvent, les personnes impliquées dans les combats pour le titre décident qui le gagne, mais parfois, un étranger peut déterminer le résultat.

Juan Pablo Montoya pense qu’un conducteur comme Lando Norris pourrait jouer ce rôle cette saison dans la bataille entre Max Verstappen et Lewis Hamilton.

“Pour le moment, vous devez reconnaître que Lewis et Max sont à un niveau différent des autres”, a-t-il déclaré via Motorsport.TV.

« Je pense que Sergio [Perez] et Valtteri [Bottas] ont un peu de mal avec les voitures et en tant que sport d’équipe, ce qui rend les choses difficiles en termes de stratégie et de choses comme ça.

“Cela va se résumer à ces deux-là et à une course où quelqu’un comme Lando prend des points.”

Compte tenu d’une telle prédiction, nous avons décidé d’examiner quand des choses similaires se sont produites ces derniers temps…

Rubens Barrichello en 2003

Peu de pilotes, voire aucun, dans l’histoire de la Formule 1 ont mieux joué le rôle d’ailier que Barrichello, et c’était très évident en 2003.

Son coéquipier, Michael Schumacher, a remporté le titre cette année-là, terminant deux points devant la McLaren de Kimi raikkonen, mais sans Barrichello, le résultat aurait été différent.

Dans l’avant-dernière course de la saison, le Brésilien a franchi la ligne en P3 avec moins d’une seconde d’avance sur le Finlandais, faisant un travail remarquable pour le retenir. Au tour final, il a remporté la victoire devant Kimi.

Au cours de ces deux courses, il a pris trois points à Raikkonen, trois points qui auraient permis au jeune pilote d’alors de remporter le championnat.

Felipe Massa en 2007

Quatre ans après qu’un pilote Ferrari brésilien a empêché Kimi de remporter son premier titre, un autre l’a aidé à devenir enfin champion du monde.

L’Iceman s’est dirigé vers la finale de la saison au Brésil avec une faible chance de l’emporter, derrière la paire de McLaren Fernando Alonso et Lewis Hamilton par sept points et trois points respectivement. Un avantage qu’il avait était que, contrairement à ces deux-là, il avait un coéquipier prêt à l’aider sous la forme de Felipe Massa, et le garçon a fait la différence.

Le deuxième pilote Ferrari a battu Hamilton en pole position, a bloqué le Britannique au départ pour permettre à Kimi de se hisser en P2, puis a effectué la course parfaite, sacrifiant une victoire pour son coéquipier lors de la fenêtre des stands et restant devant Alonso qui a traversé la ligne en P3.

S’il n’y était pas parvenu ou avait terminé devant Raikkonen, l’Espagnol aurait remporté le titre d’un seul point. Au lieu de cela, le Finlandais l’a fait.

Timo Glock en 2008

2008 BRÉSIL Un dernier tour à bord de Timo Glock (Toyota), qui modulait doucement les gaz sous la pluie qui s’intensifiait à Interlagos Vers la fin, vous verrez à la fois Vettel et Hamilton passer pour la position # F1 pic.twitter.com/0ULePfuGPE – La F1 dans les années 2000 (@CrystalRacing) 2 novembre 2020

La saison suivante, sur le même circuit, Massa lui-même se battait pour le championnat du monde, mais a connu une fin beaucoup moins heureuse que son coéquipier, grâce à Timo Glock de tous les pilotes.

Massa avait été dans une forme impérieuse tout le week-end et a navigué vers la victoire aux avant-postes. Lorsqu’il a franchi la ligne d’arrivée, Hamilton était en sixième position et avait besoin de gagner une place pour remporter le titre. Avec seulement quelques virages à faire, il semblait qu’il allait manquer pour la deuxième année consécutive.

Pourtant, juste devant lui, la Toyota de Glock peinait à garder le contrôle ayant décidé de rester sur ses pneus secs sur une piste de plus en plus humide. L’Allemand a failli conserver sa 4e place mais est sorti large à la fin du tour, permettant à Sebastian Vettel et, surtout, à Hamilton de passer.

Cette erreur a donné au pilote McLaren le point supplémentaire qui a fait de lui un champion du monde.

Vitaly Petrov en 2010

2010 ABU DHABI Un Fernando Alonso (Ferrari) furieux gesticule sur Vitaly Petrov (Renault) à 0:19 dans le tour de ralentissement. Sebastian Vettel (Red Bull) célèbre avoir remporté son premier WDC #F1 pic.twitter.com/OgGfp86fTs – La F1 dans les années 2000 (@CrystalRacing) 14 novembre 2020

Quatre pilotes se sont qualifiés pour la finale 2010 à Abu Dhabi avec une chance de remporter le titre. Alonso et Mark Webber étaient les favoris, avec respectivement 246 et 238 points, tandis que Vettel et Hamilton avaient tous deux une chance extérieure. Ce qui a finalement fait l’emporter l’Allemand, c’est une Renault jaune vif conduite par Vitaly Petrov.

Webber, courant derrière ses rivaux, s’est arrêté tôt, optant pour le dégagement, et le considérant comme leur plus grand rival, Ferrari a amené Alonso quatre tours plus tard. L’Espagnol a rejoint juste devant l’Australien, et tous deux avaient beaucoup de voitures à dépasser devant eux. Le premier était Petrov, et ils passeraient le reste de la course derrière lui.

Le Russe a défendu sans faille tout au long, ne donnant pas une seule ouverture à Alonso qui à son tour tenait Webber. Alors qu’ils étaient bloqués en P7 et P8, Vettel menait confortablement.

L’ordre resterait ainsi jusqu’à la fin, ce qui signifie que Vettel a terminé la saison avec quatre points d’avance sur Alonso pour remporter le titre. Si le pilote Ferrari avait terminé deux places plus haut, cela aurait été le sien, mais grâce à Petrov, ce n’était pas le cas.

Jenson Button en 2012

Alonso serait de nouveau battu de justesse au titre par Vettel deux ans plus tard, et une fois de plus, il aurait eu un troisième championnat du monde sans un pilote non impliqué dans cette bataille.

Avec un écart de 10 points sur l’Allemand lors de la course finale au Brésil, il semblait peu probable qu’il puisse revendiquer la gloire, mais cela a changé lorsque Vettel a fait un tête-à-queue au départ, tombant à l’arrière du peloton. Au 23e tour, il était de retour à la 5e place, ce qui signifie que seule une victoire suffirait à Alonso.

Un tel résultat est devenu une possibilité très réelle lorsque Hamilton et Nico Hulkenberg se sont affrontés, le propulsant finalement en P2. Malheureusement pour lui, Jenson Button a été impeccable à l’avant, ne commettant aucune erreur majeure comme tant de pilotes l’ont fait ce jour-là.

Le Britannique a remporté la course juste devant Alonso, ce qui signifie que, avec Vettel terminant en P6, l’homme Red Bull a battu son rival pour le titre de seulement trois points. Les sept points que Button a empêchés d’obtenir l’Espagnol ont fait toute la différence.