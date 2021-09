Quand David Haye a fait ce qu’Evander Holyfield n’a pas pu et a vaincu le géant de 7 pieds Nikolai Valuev – avec une main cassée

David Haye a réalisé son rêve d’enfant lorsqu’il est allé en Allemagne et a lutté pour le titre WBA des poids lourds de Nikolai Valuev.

Le Russe, qui mesurait 7 pieds, était si grand qu’il devait s’asseoir sur un tabouret de bar entre les tours et a été peint par les médias occidentaux comme un monstre.

Haye a battu Valuev en 2009

Valuev a bien joué le rôle de « Goliath », mais c’est Haye de 6 pieds 3 pouces qui a volé la vedette à Nuremberg en tant que « David » proverbial dans cette performance grotesque.

Parfois, il semblait que les deux hommes étaient des combattants de catégories de poids complètement opposées; Le physique svelte de Haye était éclipsé par le géant velu avant lui.

Le bagarreur de Bermondsey a déclaré aux médias qu’il avait regardé des DVD de Frankenstein et King Kong entre les séances d’entraînement, mais qu’il maîtrisait en fait l’art de frapper et de ne pas se faire toucher en scrutant Floyd Mayweather et Roy Jones Jr.

Haye, qui était le champion incontesté des poids lourds, visait à reproduire Evander Holyfield en répétant son succès chez les poids lourds, mais a pris le pire départ possible.

Valuev se tenait à 7 pieds et a éclipsé Haye

“Je me suis cassé la main au deuxième tour”, a-t-il déclaré à The Independent. « Une grosse droite en pronation.

«Ce gars avait une mâchoire solide comme un roc et je me suis cassé la jointure sur sa mâchoire. En boxe, cela n’arrive pas normalement – ​​normalement, la mâchoire de quelqu’un se brise avant que votre main ne le fasse lorsque vous la frappez.

Valuev a continué à marcher autour du ring pour tenter de coincer son adversaire beaucoup plus petit et de décrocher une droite aérienne en plein essor. Mais, au tour final, c’est le « Hayemaker » qui a fait faire à son adversaire une danse idiote avec un crochet gauche matraqué.

Le « Hayemaker » a rejoint Fight Night sur talkSPORT l’année dernière pour revenir sur cette célèbre nuit – et a détaillé son plan directeur.

“Je devais faire quelque chose qui ne me ressemblait pas du tout”, a-t-il déclaré. «Je devais sortir et me retenir.

« Son style était basé sur le fait que les gens pouvaient le frapper. Parce qu’il était si fort et si dur, il t’a laissé le frapper. Et pendant que vous le frappiez, il vous frappait en retour.

Le Russe a été dépeint comme un méchant ou même un monstre par les médias occidentaux

«Il pourrait se battre avec vous parce qu’il est tellement plus gros et plus lourd, il peut prendre vos coups et vous ne pouvez pas prendre les siens.

«Je devais être vraiment propre et concis avec mes attaques. Je ne pouvais pas entrer dans aucun corps à corps.

«Je devais continuer à bouger et hypnotiser les juges pour leur faire croire que j’avais le contrôle.

« Si je décrochais 100 coups et qu’il en décrochait 90, ils le donneraient probablement au champion en titre.

« J’ai donc dû voler les cartouches d’une manière qui me laissait le plus possible dans le réservoir et indemne.

“Il était tellement plus lourd qu’il m’aurait juste renversé et m’aurait réduit la force si j’avais fait des corps à corps.”

‘The Hayemaker’ a réclamé une décision majoritaire à Nuremberg

Bien que le combat ait été moche, Haye a remporté une décision majoritaire et a fait ce que son héros Holyfield n’avait pas fait 12 mois auparavant et arracher le titre mondial à un combattant qui ressemblait à un méchant de cinéma.

“Quand j’ai vu Sylvester Stallone dans le rôle de Rocky Balboa aller en Russie dans Rocky IV, ce moment a vraiment résonné en moi, et pour une raison étrange, je savais qu’à partir de ce moment-là, je deviendrais champion du monde des poids lourds et je vais battre un grand russe pour le faire.

« Je croyais que ça allait être mon destin.

«Même lorsque je suis devenu pro pour la première fois, j’étais un cruiserweight, 13e, tandis que Lennox Lewis était un champion des poids lourds pesant 18e, je le croyais.

«Même quand j’ai perdu mon premier combat, je savais d’une manière ou d’une autre que c’était seulement pour m’endurcir mentalement ou physiquement, ou pour m’apprendre une leçon pour ensuite devenir champion du monde des poids lourds.

“C’était comme si tout ce que j’avais dit, tout ce que j’avais espéré depuis que je suis petit, tout s’est réuni en une seule nuit.”