Quand demander quel type de prêt personnel ? Trouver

Si l’on a besoin d’un afflux rapide d’argent pour payer les dépenses nécessaires, un prêt personnel peut être une bonne option.

Les prêts personnels sont un outil de financement pratique pour répondre à tout besoin urgent en capital. Ils offrent aux emprunteurs un paiement unique en espèces qu’ils peuvent rembourser avec intérêts en versements mensuels sur la durée du prêt.

Madhusudan Ekambaram, co-fondateur et PDG de KreditBee et co-fondateur de FACE, déclare : « L’importance des prêts personnels est à la hausse car ils sont sûrs et disponibles à des taux d’intérêt bas. Selon un rapport intitulé « Comment l’Inde prête pour l’exercice 2021 », le portefeuille global de prêts personnels a augmenté de 2,3 fois en termes de créations en valeur et de 3,8 fois en termes de volume. »

« La croissance peut également être attribuée à l’intégration efficace de la technologie, qui a permis aux particuliers d’obtenir des approbations sur leurs prêts presque instantanément », ajoute-t-il.

Il est donc essentiel d’être clair sur quelques fondamentaux avant d’opter pour un prêt personnel :

Différents types de prêts personnels pour des besoins en capital variés :

Prêt Médical : Les soins médicaux peuvent être très coûteux, en particulier pour les affections graves qui nécessitent un traitement intensif et une hospitalisation prolongée. Dans de nombreux cas, l’assurance maladie couvrira ces coûts, mais il arrive parfois que les frais dépassent la couverture de la police. Dans ce cas, précise Ekambaram, « on peut opter pour un prêt personnel pour couvrir les frais médicaux. La plupart des prêteurs fintech proposent des méthodes simplifiées pour décaisser rapidement des fonds, vous permettant de faire face aux urgences.Prêt mariage : Les mariages peuvent être une affaire coûteuse, surtout en Inde, où la plupart des gens préfèrent une célébration somptueuse. Cependant, avec un prêt personnel en ligne, on peut simplement couvrir toutes les dépenses liées au mariage.Prêt d’études : En souscrivant un prêt personnel, on peut facilement couvrir les frais de poursuite d’études supérieures. Ekambaram a déclaré: « Ces prêts permettent également une flexibilité de remboursement EMI et peuvent être utilisés pour payer un cours de certification de compétences avancées. »Prêt rénovation domiciliaire : On peut utiliser un prêt de rénovation domiciliaire pour financer des rénovations et des réparations. Ces prêts sont souvent financés plus rapidement que d’autres types d’options de financement.Essentiels/Dépenses inattendues : Si l’on a besoin d’un afflux rapide d’argent pour payer les dépenses nécessaires, un prêt personnel peut être une bonne option.

De plus, selon les experts, tout en profitant d’un prêt personnel, il faut maintenir un bon historique de crédit car il détermine la solvabilité de l’emprunteur. Les emprunteurs doivent également comparer les taux d’intérêt lors de la souscription d’un prêt personnel et s’assurer de recevoir la meilleure offre possible.

Ekambaram ajoute : « S’il est utilisé à bon escient, un prêt personnel peut apporter un soulagement financier. Pour éviter les écueils, apprenez tout sur le processus de prêt personnel. Le message principal est qu’il faut planifier, préparer et évaluer toutes les options avec un esprit clair pour maximiser leur succès financier.

