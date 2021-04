Quand deux thèmes d’hyper-croissance se rejoignent

Je ne suis pas vraiment un joueur… un joueur vidéo.

Source: Andrush via Shutterstock

Je les ai joués avec des amis au fil des ans, mais je n’ai jamais atteint le niveau que beaucoup de gens font.

Honnêtement, j’ai des sentiments mitigés au sujet de l’industrie et de sa direction.

D’une part, les jeux sont venus si loin. Si vous êtes assez vieux, repensez au début Atari (OTCMKTS:PONGF) Jeu de Pong dans les années 1970. C’était deux «pagaies» blanches que vous avez alignées pour frapper une petite «balle» blanche d’avant en arrière.

Désormais, la réalité virtuelle (VR) et l’intelligence artificielle (IA) vous permettent de tout faire… même de créer votre propre monde. J’ai expérimenté des jeux VR dans des salons d’électronique grand public, et ils sont vraiment incroyables.

Mais c’est aussi ce qui les rend effrayants. Ils sont si… bien… réels.

Je ne suis peut-être pas un joueur, mais je connais une opportunité quand j’en vois une et que le jeu se qualifie. Ajoutez à cela la technologie révolutionnaire des crypto-monnaies et l’opportunité devient encore plus excitante.

En fait, cela pourrait faire du jeu un passe-temps amusant en une carrière lucrative pour beaucoup de gens… et gagner aussi beaucoup d’argent pour les investisseurs.

L’industrie du jeu est en feu depuis le début de la pandémie. Et il continue de croître rapidement.

Cela a du sens, non?

De plus en plus de personnes restant à la maison ont dû trouver de nouvelles façons de se divertir. L’ensemble de l’industrie est dans une nouvelle phase de demande accrue, portée par l’innovation technologique, puis accélérée par la vie dans une pandémie.

Les revenus de l’industrie mondiale du jeu devraient dépasser 138 milliards de dollars cette année et d’ici 2025, ils devraient dépasser 256 milliards de dollars. C’est beaucoup d’avantages dans les années à venir.

Les entreprises à la pointe de cette tendance en bénéficient énormément. Roblox (NYSE:RBLX) vient d’être rendu public sur le Nasdaq il y a un mois et est très populaire. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 1 milliard de dollars en 2020 et se négocie déjà avec une capitalisation boursière de 39 milliards de dollars.

Jeux épiques reste privé, mais le créateur du jeu extrêmement populaire Fortnite est évalué à 18 milliards de dollars. Un autre jeu incroyablement populaire, Minecraft, a rapporté environ 415 millions de dollars l’année dernière.

Les jeux modernes ne ressemblent en rien à ce que nous avions l’habitude de jouer. Non seulement ils sont beaucoup plus complexes avec des graphismes 10 fois (peut-être même 100 fois!) Meilleurs, mais ils commencent également à tirer parti des technologies de nouvelle génération…

Plus précisément les crypto-monnaies et la technologie blockchain sur laquelle elles fonctionnent.

Si vous n’êtes pas familier avec les nouvelles façons de jouer, ce sont des mondes entiers à l’intérieur de l’espace virtuel. Dans les jeux interactifs, les joueurs peuvent utiliser de l’argent réel – dans ce cas des crypto-monnaies – pour acheter des biens virtuels. Peut-être que c’est une nouvelle épée pour combattre vos ennemis ou une nouvelle tenue pour aller au pub. Considérez les jeux comme une réalité virtuelle où les marchandises coûtent de l’argent… et les crypto-monnaies sont la monnaie acceptée.

Mais il y a une différence majeure entre les jeux construits sur la blockchain par rapport à une plate-forme traditionnelle …

À l’heure actuelle, lorsque les joueurs achètent des produits via Fortnite ou Minecraft, les produits proviennent d’une base de données et sont essentiellement «déverrouillés» pour vous. Vous ne les possédez pas vraiment. Mais lorsque vous effectuez un achat sur la blockchain… vous possédez vraiment cette épée. Cela signifie que vous pouvez l’utiliser à tout moment, ou même le revendre.

Pensez aux possibilités que cela ouvre.

L’industrie du jeu est déjà beaucoup plus importante que beaucoup de gens ne le pensent. Selon la Entertainment Software Association, trois foyers américains sur quatre comprennent un joueur et près des deux tiers des adultes américains jouent à des jeux vidéo.

Je suppose que cela me place dans la minorité. Mais encore une fois, je n’ai pas besoin d’être un joueur pour voir le potentiel énorme de cette tendance en plein essor.

Un exemple de ces mondes virtuels est appelé Décentrale (CCC:MANA-USD), qui repose sur le Ethereum (CCC:ETH-USD) blockchain.

Tout comme dans Minecraft, les utilisateurs peuvent acheter, créer et monétiser des applications de réalité virtuelle. Ils peuvent posséder des terres… ils peuvent offrir des biens et des services… et bien plus encore. Tout cela est fait en utilisant la propre cryptographie de la plate-forme appelée «MANA».

Decentraland est le monde virtuel basé sur la cryptographie à la croissance la plus rapide, et c’est aussi l’un des plus développés. Et en conséquence, il attire l’attention des grands garçons.

Atari – l’un des pionniers de l’industrie du jeu – construit un casino de crypto-monnaie dans un quartier Decentraland appelé Vegas City. Le casino est en cours de construction sur un terrain virtuel qui a été loué pour deux ans et qui proposera des jeux sur le thème d’Atari.

Alors voilà. Vous voulez vous amuser comme à Vegas sans aller à Vegas? Installez-vous confortablement sur votre canapé et entrez dans le monde virtuel de Vegas City. Aucun vol ou hôtel à réserver.

Decentraland n’est pas le seul monde du jeu basé sur la blockchain. En fait, la semaine dernière, j’ai recommandé un autre jeu basé sur la blockchain à mes abonnés Ultimate Crypto.

Tout comme Decentraland, il regroupe actuellement deux des industries les plus en vogue de l’ensemble du marché: les jeux et les jetons non fongibles (NFT).

Les NFT, ou jetons non fongibles, sont des jetons virtuels frappés sur la blockchain. contrairement à Bitcoin (CCC:BTC-USD), où un Bitcoin est identique à un autre, les NFT sont uniques, indivisibles et non interchangeables. En d’autres termes, ils sont uniques en leur genre. Et la clé est qu’ils permettent une véritable propriété numérique des actifs du jeu.

En d’autres termes, les NFT signifient que le jeu peut être plus qu’un simple passe-temps amusant. Cela peut être une carrière.

Les développeurs de premier plan – c’est-à-dire les «gros sous» – se déplacent rapidement dans cet espace, et je m’attends à ce que la tendance se développe dans les mois et les années à venir. Et avec cet argent supplémentaire qui traîne dans l’industrie, c’est une opportunité incroyable pour les investisseurs opportunistes.

Nous sommes encore très tôt dans cette nouvelle phase passionnante pour les cryptos, la blockchain et les jeux. Et les investisseurs intelligents ont la possibilité de battre le gros argent maintenant.