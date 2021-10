Quand devriez-vous obtenir votre deuxième carte de crédit ?

Avec un faible taux d’utilisation de la limite de crédit, votre pointage de crédit a tendance à s’améliorer, ce qui vous rend admissible à des prêts plus importants à l’avenir.

Les cartes de crédit sont devenues des outils financiers essentiels dans le monde d’aujourd’hui. La facilité d’accès à un emprunt à court terme sans intérêt par le biais de cartes de crédit ajoute non seulement de la commodité à notre mode de vie, mais une utilisation responsable de cette facilité aide à établir un bon historique de crédit et un bon score. Les récompenses supplémentaires, qu’il s’agisse de remises en argent, de points de récompense ou de remises, permettent de réaliser des économies plus importantes. Quelles que soient les dépenses, des achats hors ligne ou en ligne pour les besoins de votre ménage, au paiement des factures et des services publics, en passant par les frais et les abonnements, l’utilisation de cartes de crédit peut être pratique et gratifiante.

Considérant à quel point les cartes peuvent être gratifiantes et comment différentes cartes offrent différents types d’avantages, la question se pose souvent : combien de cartes devriez-vous posséder ? Existe-t-il un nombre idéal de cartes ? Et s’il y en a, devriez-vous y aller ? Explorons les réponses à certaines de ces questions.

Plusieurs cartes peuvent être gratifiantes de plusieurs manières. Voici les raisons les plus importantes pour lesquelles ils peuvent être une bonne idée.

Limite de crédit plus élevée

Plusieurs cartes de crédit vous offrent collectivement une limite de crédit beaucoup plus élevée. Une carte sans fioritures typique peut vous offrir une limite de Rs 1 lakh. Cependant, avec deux d’entre eux, votre limite accessible devient Rs 2 lakh. Même s’ils ont des limites de crédit inférieures à Rs 75 000, ensemble, ils vous donnent une limite de Rs 1,5 lakh. Cela peut s’avérer utile lors d’urgences telles qu’une hospitalisation soudaine ou des achats urgents de gros billets se chiffrant en milliers de dollars. Avoir une limite de crédit plus élevée vous permet de ne pas avoir à organiser le corpus important requis, soit par vos propres ressources, soit en empruntant à des amis et à des parents dans un délai très court.

Taux d’utilisation de la carte inférieur

Idéalement, il faut éviter d’utiliser plus de 30 à 40 % des limites de sa carte de crédit. Cependant, il n’est pas toujours facile de maintenir ce ratio avec une seule carte de crédit. Il y a des moments où vous atteignez 80-90% de la limite de crédit, déclenchant un message d’alerte de l’émetteur. Du point de vue de l’émetteur, une utilisation élevée vous fait courir un risque élevé et peut être la raison d’une cote de crédit inférieure. Une carte supplémentaire signifie une limite de crédit plus élevée. Ainsi, avec un peu de gestion, vous pouvez vous assurer de ne pas franchir le seuil de taux d’utilisation de 30 %.

Meilleure cote de crédit

Avec un faible taux d’utilisation de la limite de crédit, votre pointage de crédit a tendance à s’améliorer, ce qui vous rend admissible à des prêts plus importants à l’avenir. Une meilleure cote de crédit signifie simplement que votre solvabilité est solide, ce qui est en effet utile pour conclure une bonne affaire financière. De plus, la gestion fluide de deux cartes de crédit ou plus en répartissant les achats ainsi que les paiements vous donne suffisamment de pratique pour gérer plusieurs lignes de crédit simultanément, même à l’avenir.

Remboursements plus faciles

Avec des cycles de facturation différents, votre délai de remboursement s’étale également de près de quinze jours. De cette façon, pendant que vous utilisez les deux cartes au cours du même mois, le remboursement s’étale sur deux mois différents. Cette gestion vous assure d’être à l’aise dans le règlement des factures de carte de crédit.

Alors, cela signifie-t-il que vous devez demander cette deuxième carte tout de suite ? Bien qu’il y ait plusieurs avantages à posséder plusieurs cartes de crédit, ils ne se traduisent pas nécessairement par une demande immédiate d’une autre carte de crédit. Voici quelques situations où une carte de crédit supplémentaire pourrait ajouter à vos problèmes plutôt que de les résoudre :

a) Si vous êtes endetté : Lorsqu’il y a déjà un tas de dettes que vous devez effacer, une carte de crédit supplémentaire ne fera qu’ajouter à votre fardeau de la dette. Dans une telle situation, il vaut mieux l’éviter. De plus, il se peut que vous ne remplissiez pas les critères d’admissibilité compte tenu de votre niveau d’endettement.

b) Si vous envisagez de faire une demande de prêt immobilier prochainement : Vous devez maintenir une bonne cote de crédit pour que le prêt immobilier (ou, d’ailleurs, tout prêt coûteux) soit sanctionné. Si vous envisagez de demander un crédit immobilier, il vaut mieux ne pas solliciter de nouveaux produits de crédit pendant un certain temps afin que votre éligibilité soit plus élevée. De plus, demander une nouvelle carte de crédit peut entraîner une baisse de votre pointage de crédit, affectant ainsi vos chances d’obtenir un prêt immobilier.

c) Si vous pensez que vous n’êtes pas discipliné financièrement : Votre première carte de crédit vous aurait déjà donné une idée de votre comportement financier, de votre capacité ou de votre incapacité à honorer votre crédit et de votre discipline pour effectuer des paiements en temps opportun. Si vous n’êtes pas sûr de maintenir une discipline financière ou si vous n’avez pas pu le faire en raison de circonstances atténuantes, il est préférable d’éviter une autre carte de crédit.

Il y a des raisons de se méfier de la possession de plusieurs cartes de crédit. La gestion de plusieurs cycles de facturation et de paiement peut être difficile. Le suivi des dépenses sur plusieurs instruments peut être difficile, tout comme l’examen régulier de ces factures. Cependant, une deuxième carte de crédit peut signifier une limite de crédit plus élevée, une utilisation plus faible et de meilleures récompenses, ainsi qu’un cours accéléré de gestion financière. Donc, si vous êtes sûr de répondre à tous les critères d’éligibilité requis et si vous êtes un utilisateur discipliné de cartes de crédit, il n’y a aucune raison pour laquelle vous ne devriez pas envisager d’obtenir cette deuxième carte.

(L’auteur est PDG, BankBazaar.com)

