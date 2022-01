Quand Elvis a rencontré Nixon | Ligne électrique

Hier, je me suis concentré sur le travail enregistré d’Elvis tout en faisant un clin d’œil à la biographie en deux volumes d’Elvis de Peter Guralnick – Last Train to Memphis et Careless Love – pour raconter la vie. Guralnick s’est fait l’historien incontournable d’Elvis.

Guralnick raconte bien sûr l’histoire vraie du jour de décembre 1970 où Elvis rencontra Nixon à la Maison Blanche. L’histoire de la visite donne un aperçu du patriotisme d’Elvis ainsi qu’un soulagement comique dans le dénouement de la vie d’Elvis. J’ai extrait l’histoire pour la dernière fois du récit de Guralnick il y a cinq ans, lorsque le film Elvis & Nixon était à l’affiche. Le film est « basé sur une histoire vraie », comme on dit. Le film, cependant, l’a joué strictement pour rire. Ceci est ma courte interprétation de l’histoire vraie tirée du récit inestimable de Peter Guralnick.

Elvis admirait les forces de l’ordre et collectionnait les badges des services de police qu’il visitait. À Los Angeles lors d’une escapade secrète des tensions à la maison à Memphis, Elvis s’est enflammé du désir d’être suppléé par le Bureau fédéral des stupéfiants et des drogues dangereuses (BNDD). Il a incité son ami Jerry Schilling à le rejoindre lors d’un voyage rapide à Washington. Le garde du corps Sonny West viendrait de Memphis pour les rencontrer. Elvis a demandé à Schilling de sortir de l’argent pour le voyage; Elvis a fini par le donner aux soldats revenant du service au Vietnam.

Le sénateur californien George Murphy était par hasard sur le vol Los Angeles-Washington. Elvis a demandé à Murphy de revenir en touriste pour obtenir son aide. Pendant le vol, Elvis a écrit une lettre au président Nixon (j’ai ajouté des paragraphes dans l’intérêt de la lisibilité) :

Cher monsieur le président

Je voudrais d’abord me présenter. Je suis Elvis Presley et je vous admire et j’ai un grand respect pour votre bureau. J’ai parlé au vice-président Agnew à Palm Springs il y a une semaine et j’ai exprimé ma préoccupation pour notre pays. La culture de la drogue, les éléments hippies, le SDS, les Black Panthers, etc. ne me considèrent pas comme leur ennemi ou comme ils l’appellent l’establishment. Je l’appelle l’Amérique et je l’aime.

Monsieur, je peux et serai de tout service que je peux pour aider le pays. Je n’ai pas de soucis ou de motifs autres que d’aider le pays. Donc, je ne souhaite pas recevoir de titre ou de poste nommé, je peux et je ferai plus de bien si j’étais nommé agent fédéral itinérant, et j’aiderai en le faisant à ma façon à travers mes communications avec des personnes de tous âges. Tout d’abord, je suis un artiste, mais tout ce dont j’ai besoin, ce sont les informations d’identification fédérales.

Je suis dans l’avion avec le sénateur George Murphy et nous avons discuté des problèmes auxquels notre pays est confronté. Monsieur, je séjourne à l’hôtel Washington, chambre 505-506-507. J’ai 2 hommes qui travaillent avec moi sous le nom de Jerry Schilling et Sonny West. Je suis enregistré sous le nom de Jon Burrows. Je serai ici aussi longtemps qu’il le faudra pour obtenir les lettres de créance d’un agent fédéral.

J’ai fait une étude approfondie de l’abus de drogues et des techniques de lavage de cerveau communistes et je suis en plein milieu de tout cela, là où je peux et je ferai le plus de bien. Je suis heureux d’aider tant que cela reste très privé. Vous pouvez avoir votre personnel ou quelqu’un d’autre qui m’appelle à tout moment aujourd’hui ce soir ou demain.

J’ai été nommé l’année prochaine parmi les dix jeunes hommes les plus remarquables d’Amérique. Ce sera le 18 janvier dans ma ville natale de Memphis Tenn. Je vous envoie une courte autobiographie sur moi-même afin que vous puissiez mieux comprendre cette approche. Je serais ravi de vous rencontrer juste pour dire bonjour si vous n’êtes pas à[o] occupé.

Avec respect,

Elvis Presley