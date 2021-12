Quand est-ce moins cher et quand est-ce plus cher ?

28/12/2021 à 06:50 CET

Apprenez à connaître de première main prix de l’électricité pour aujourd’hui, mardi 28 décembre, en Espagne. Nous vous apportons des informations sur le prix des tarifs de l’électricité par tranches horaires et, en plus, nous vous disons quelle est la période la moins chère et quelle est la plus chère.

QUAND L’ÉCLAIRAGE LE MOINS CHER SERA-T-IL AUJOURD’HUI EN ESPAGNE ?

Selon les données du réseau électrique espagnol, la section la moins chère du mardi 28 décembre se situait entre 02h00 et 03h00 (CET). Le prix du kilowattheure sera de 0,03097 euros et sera le même dans toute la péninsule, les îles Baléares, les îles Canaries, Ceuta et Melilla.

QUAND LA LUMIÈRE SERAIT-ELLE LA PLUS CHER AUJOURD’HUI EN ESPAGNE ?

D’autre part, l’heure de clarté la plus chère aujourd’hui, le 28 décembre, se situera entre 20h00 et 21h00 (CET). Le prix du kilowattheure sera de 0,25388 euros, pour toute la péninsule, les îles Baléares, les îles Canaries, Ceuta et Melilla, comme indiqué dans le portail susmentionné.

PRIX DU KWH DE LUMIÈRE PAR HEURE

Le prix de l’électricité aujourd’hui en Espagne

| REE