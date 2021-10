Quand est-ce, prix en argent, paris gratuits et offres d’inscription à des paris pour la plus grande course d’Australie

L’incroyable Melbourne Cup approche et l’historique Groupe 1 est un spectacle hippique où les plus grands s’affrontent.

Tenu à l’hippodrome de Flemington, les plus grands chevaux du monde débarquent en Australie sur le plat de 2 m pour l’énorme prix en argent qui attend le vainqueur.

Jye McNeil soulève le trophée de la Melbourne Cup après avoir remporté le paiement à bord de Twilight

Twilight Payment a terminé deuxième derrière Sonnyboyliston pour l’Irish St Leger en septembre

L’année dernière, aucun fan n’était présent, mais maintenant 10 000 devraient être présents cette année pour faire du bruit pour la course qui arrête une nation.

Le prix en argent attire les meilleurs, car les entraîneurs voient le potentiel de la bourse et amènent leurs chevaux les mieux notés pour affronter le Groupe 1.

Les gagnants incluent le grand gagnant à trois reprises Makybe Diva, les gagnants à deux reprises Think Big, Archer et les récents gagnants Green Moon et Protectionist.

Glen Boss a remporté les trois victoires à bord de Makybe Diva et le jockey de 52 ans frôle toujours les 2000 victoires.

Melbourne Cup 2021 : c’est quand ?

La Melbourne Cup de cette année débutera le mardi 2 novembre.

La Melbourne Cup a lieu le premier mardi de novembre de chaque année depuis 1875 !

La riche course australienne se déroulera à 4 heures du matin, heure du Royaume-Uni et à 15 heures, heure de l’ACT.

Une statue de Makybe Diva à l’hippodrome de Flemington affiche l’exploit de remporter la coupe trois fois Melbourne Cup 2021 : quelle est la taille du terrain ?

Chaque année, de nombreux chevaux sont nominés pour la grande course.

D’ici là, 24 chevaux s’affronteront dans la prestigieuse course qui « arrête la nation ».

Melbourne Cup 2021 : quel est le prix en argent ?

Le prix de la Melbourne Cup devrait être de 8 millions de dollars, comme en 2020.

Melbourne Cup 2021 : conditions de course

La Melbourne Cup est à 2m.

Il s’agit d’une course handicapée pour chevaux âgés de 3 ans et plus, avec un poids de handicap minimum fixé à 50kg.

Melbourne Cup 2021 : conseils de paris et chevaux

Incentivize est le favori à 8/5, avec Spanish Mission à 6/1 à un prix raisonnable.

Mais le vainqueur de l’année dernière qui vient de remporter deux bons runs en Irlande, dont une victoire de Groupe 3 à Curragh dans l’Irish St Leger Trial, avant de terminer deuxième dans la grande course.

Le cheval entraîné par Joseph O’Brien a 14/1 pour défendre la Melbourne Cup mais des points d’interrogation sur la

Tralee Rose est également en lice et a évité une pénalité de poids pour son succès à la Geelong Cup parmi la société du groupe 3 le 20 octobre.

Racing Victoria a déclaré dans un communiqué expliquant le raisonnement du handicapeur: « aucune jument ne s’est placée dans une Melbourne Cup au cours des 15 éditions depuis que Makybe Diva a remporté la course en 2005. »

Le champ est sur le point d’être confirmé et sera probablement finalisé dans les jours qui précèdent l’occasion capitale, car de plus en plus de personnes se disputent la grande course cette semaine.

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamCare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

Pour obtenir de l’aide sur un problème de jeu, appelez la National Gambling Helpline au 0808 8020 133 ou rendez-vous sur www.gamstop.co.uk pour être exclu de tous les sites Web de jeux d’argent réglementés au Royaume-Uni.