Quand est-ce, prix en argent, paris gratuits et offres d’inscription pour les championnats du monde Del Mar

La Longines Breeders’ Cup Classic est la course phare des prochains championnats du monde pour US Racing.

Depuis ses débuts en 1984, la course de 1¼m est devenue l’une des courses les plus importantes du calendrier mondial des courses.

Breeders Cup Classic au coucher du soleil lors de la course 2020 à l’hippodrome de Keeneland dans le Kentucky

Vainqueur 2020 Authentic courses devant la foule immense dans la classique de la Breeders Cup 888sport PARI 10 £ OBTENEZ 88 £ EN PARIS GRATUITS RÉCLAMEZ ICI*

Le Classic attire régulièrement les meilleurs chevaux du monde entier qui aiment la piste.

La course a vu de nombreuses batailles produire un spectacle ce jour-là ces dernières années, avec Bob Baffert dominant en tant qu’entraîneur enregistrant le plus de victoires jamais remportées par un entraîneur.

Il a remporté les quatre des sept derniers avec le Bayern, American Pharoah, Arrogate et Authentic, chacun produisant des temps incroyablement rapides sur la piste de 2 minutes et moins.

La Classique est généralement dominée par des chevaux élevés aux États-Unis ainsi que par des cavaliers généralement vus sur les pistes américaines.

Frankie Dettori a connu le succès dans cette course en 2008 à bord du Raven’s Pass entraîné par John Gosden.

Breeders Cup Classic : quand et où ?

Les championnats du monde de la Breeders Cup ont lieu entre novembre 5ème et 6ème.

L’édition de cette année du festival aura lieu à l’hippodrome Del Mar en Californie.

Chaque année, le parcours change pour la série de renommée mondiale de courses de niveau 1 et a déjà été organisé à Keeneland, Churchill Downs, Santa Anita, Monmouth Park et plus encore.

Le dernier cheval à remporter la course à Del Mar était en 2017 lorsque Gun Runner a gagné pour Steve Asmussen.

Breeders Cup Classic : quel est le prix ?

Le prix en argent de la Breeders Cup Classic est de 3,3 millions de dollars, attribué au propriétaire gagnant, sur une bourse totale de 6 millions de dollars pour la course.

Le total des bourses et des récompenses pour la Breeders Cup de cette année, qui comprend 13 courses, s’élève à 28 millions de dollars.

Breeders Cup Classic : Conseils de paris et chevaux

Cotes de SkyBet.

Knicks Go – 5/2

Qualité essentielle – 11/4

Esprit Médina – 5/1

Hot Rod Charlie – 5/1

Joueur maximum – 7/1

Collectionneur d’art – 1/10

Tripoli – 16/1

Idole – 20/1

Train express – 40/1

Garçon Stilleto – 50/1

Le cheval entraîné par Baffert, Medina Spirit, a battu toute une série de concurrents classiques dans les Santa Anita Awesome Again Stakes d’octobre, remportant 5l devant Stilleto Boy, Express Train, Tripoli et Idol.

Accelerate et Mucho Macho Man ont remporté la même course au cours des mêmes années où ils ont remporté la Breeders Cup Classic et pourraient être le signe d’une course de préparation parfaite pour l’enfant de 3 ans.

Vous pouvez parier sur Medina Spirit avec l’un des bookmakers suivants pour profiter de leurs nouvelles offres clients.

Offres d’inscription pour les nouveaux clients

Paddy Power : 20 £ de pari sans risque – RÉCLAMEZ ICI

Nouveaux clients uniquement. Placez votre PREMIER pari sur n’importe quel marché de paris sportifs et s’il perd, nous vous rembourserons votre mise en CASH. Le remboursement maximum pour cette offre est de 20 £. Seuls les dépôts effectués à l’aide de cartes ou d’Apple Pay seront admissibles à cette promotion. Les CGU s’appliquent. Paddy’s Rewards Club : obtenez un pari gratuit de 10 £ lorsque vous placez 5x paris de 10 £+. Les CGU s’appliquent. 18+ Begambleaware.org

William Hill : Pariez 10 Obtenez 40 – RÉCLAMEZ ICI

Nouveaux clients utilisant le code promotionnel C40 uniquement. 1x par client. Pari minimum de 10 £/10 €. Cote min 1/2 (1,5). Paris gratuits payés comme 2x 15 £/15 € (expirent après 30 jours). Bonus maximum de 10 £. Exigence de mise de 35x. Montant maximum remboursable de 25 £. Le bonus de casino expire 72 heures après son émission. Les règles d’éligibilité, les règles des paris gratuits, le jeu, l’emplacement, la méthode de paiement, les restrictions de devises, les contributions aux mises et les conditions générales s’appliquent. 18+ Begambleaware.org

Sky Bet: pariez 10 £ Obtenez 40 £ – RÉCLAMEZ ICI

NOUVEAUX CLIENTS UNIQUEMENT. PREMIER PARI SINGLE & E/W SEULEMENT. CHANCES DE 1/1 OU PLUS. 4 JETONS DE PARI DE 10 £. ENJEUX GRATUITS NON INCLUS DANS LES RETOURS. PARIS GRATUITS POUR LES COURSES DE CHEVAUX ET LE FOOTBALL UNIQUEMENT. LES PARIS GRATUITS NE SONT PAS RETRAITABLES. PAS D’EXPIRATION DE PARI GRATUIT. DES RESTRICTIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET DES CGU SUPPLÉMENTAIRES S’APPLIQUENT. 18+. BEGAMBLEAWARE.ORG.

Betfair: Pariez 5 Obtenez 20 en Accas gratuit – RÉCLAMEZ ICI

Mise minimale de 5 £, cotes minimales de 2,0. Seuls les dépôts effectués à l’aide de cartes ou d’ApplePay seront admissibles. Les paris gratuits sont attribués après le règlement du pari qualificatif, valables 30 jours et doivent être utilisés sur des multiples avec 3+ jambes. Maximum 20 £ de paris gratuits. Les CGU s’appliquent. 18+ BeGambleAware.Org

Camp Nouveau?

Cotes du prochain manager de Barcelone: ​​favori de Xavi, favoris de Martinez et Gallardo

BOOST DE PARI

Obtenez 20 £ DE PARI GRATUIT sur Burnley contre Tottenham lors du choc de la Coupe EFL avec Betfair

HÉ JUDE?

Jude Bellingham cotes du prochain club: les favoris de Liverpool pour sécuriser la starlette anglaise

BOOST DE PARI

Obtenez 20 £ DE PARI GRATUIT sur Preston contre Liverpool lors du choc de la Coupe EFL avec Betfair

BOOST DE PARI

Obtenez jusqu’à 88 £ en paris gratuits avec 888sport alors que les courses de grade 1 reviennent à Down Royal

BOOST DE PARI

Obtenez 20 £ DE PARI GRATUIT sur le match de West Ham contre Man City EFL Cup avec Betfair

Ladbrokes: pariez 5 £ Obtenez 20 £ – RÉCLAMEZ ICI

18+ nouveaux clients UK+IRE. Paypal et certains types de dépôt et types de paris exclus. Pari minimum de 5 £ dans les 14 jours suivant l’enregistrement du compte à une cote minimale de 1/2 = 4 x 5 £ de paris gratuits. Paris gratuits valables 7 jours sur les sports, mise non remboursée, des restrictions s’appliquent. Les CGU s’appliquent Begambleaware.org

Corail : misez 5 £, obtenez 20 £ – RÉCLAMEZ ICI

Joueurs UK+IRE éligibles. Paypal et certains types de dépôt et de paris excl. Premier pari minimum de 5 £ dans les 14 jours suivant l’enregistrement du compte à une cote minimale de 1/2 = 4 x 5 £ de paris gratuits. Paris gratuits valables 7 jours, mise non remboursée. Aucun retrait, restrictions et conditions générales ne s’appliquent. 18+ CGU s’appliquent. Begambleaware.org

888Sport: Pariez 10 obtenez 30 + 10 casino – RÉCLAMEZ ICI

Nouveaux clients uniquement. Dépôt minimum 10 £ • Un pari qualifiant est une mise en « argent réel » d’au moins 10 £ • Cotes minimum 1/2 (1,5) • Les paris gratuits sont crédités lors du règlement du pari qualificatif et expirent après 7 jours • Le bonus de casino doit être réclamé dans les 7 jours • Pour retirer les bonus/gains associés, misez le montant du bonus x40 dans les 14 jours • Le bonus de casino expire après 60 jours • Les restrictions de retrait et les conditions générales complètes s’appliquent 18+ begambleaware.org

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamCare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

Pour obtenir de l’aide sur un problème de jeu, appelez la National Gambling Helpline au 0808 8020 133 ou rendez-vous sur www.gamstop.co.uk pour être exclu de tous les sites Web de jeux d’argent réglementés au Royaume-Uni.