Quand est-ce que EXATLON USA revient ? | NowMyism.com

Tout est aligné et ce n’est pas un secret. La sixième saison de l’émission de téléréalité sportive Exatlon États-Unis approche à grands pas et le public ne pourrait être plus heureux de savoir que le programme de la compétition serait déjà en train de se préparer pour une autre édition qui, nous en sommes sûrs, sera une autre pleine de nombreuses émotions et que d’adrénaline à un million comme il est d’usage lorsqu’il s’agit de la soi-disant «concurrence la plus féroce de la planète».

Tout est prêt pour la sixième saison d’Exatlon États-Unis ?

Bien qu’Exatlon États-Unis soit actuellement en intersaison, l’excitation suscitée par le programme de compétition est imparable et bien que tout ait été interrompu depuis que Norma Palafox et Jeyvier Cintrón ont été couronnés vainqueurs en janvier dernier, les moteurs commencent déjà à se réchauffer pour une sixième tranche à venir de la concurrence.

C’est ce qu’a fait savoir le présentateur et journaliste vénézuélien Frederik Oldenburg, présentateur depuis cette dernière édition, et on sait déjà qu’il continuera à être en charge de la compétition puisque son précédent présentateur a subitement démissionné, alléguant des mauvais traitements de la part de la production. .

Mais c’est à travers les réseaux sociaux que Frederik Oldenburg s’est rendu, très prudemment, en annonçant que tout se préparerait pour la sixième saison d’Exatlon États-Unis, celle qui continuera sûrement à surpasser le succès des précédentes, positionnant l’émission de Telemundo , comme l’un des favoris de la famille hispanique aux États-Unis.

Les signes du retour

Le premier indice fourni par Frederik Oldenburg était son profil Instagram. Où, dans le cadre du célèbre « Throwback Thursday », la jeune animatrice a partagé une photo avec un groupe d’athlètes de l’édition précédente accompagnée du message suivant : « En souvenir de cet incroyable groupe d’athlètes, des êtres humains merveilleux !!! Cette photo a été prise avec 3 semaines pour aller !!! Les athlètes manquent bien sûr et tous ceux qui ne sont pas sur la photo un énorme câlin, toutes bêtes de la cinquième saison !!! … Réchauffer les moteurs !!! »

Après cette image qui marquait le début du retour sur les sables de la République dominicaine, Frederik s’est chargé de partager des vidéos qui font revivre les émotions vécues par les guerriers d’Exatlon États-Unis sur les circuits, assurant déjà que tout est aligné pour une nouvelle édition.

« L’excitation des athlètes avec 3 semaines pour atteindre le sommet, une ambiance incomparable, du courage et du dévouement !!! #TBT en route pour la saison 6. » Oldenburg a partagé dans sa vidéo la plus récente.

Les messages de fans enthousiastes ne se sont pas fait attendre, assurant qu’ils sont prêts pour un retour. « Waouh !!! Je le vois et je suis à nouveau ému, des moments incroyables dans les arènes, vécus avec des gens extraordinaires, que demander de plus ? Ils me manquent. » Dit un adepte.

D’autres indiquent que ces vidéos leur ont fait revivre leurs émotions de fans de la compétition depuis sa création : « Quelle folie, je me souviens encore de ce jour comme si c’était hier 👏… ces 3 semaines ont été plus intenses !!!!! « .

Alors que la date exacte du retour d’Exatlon aux États-Unis n’a pas encore été confirmée, ces messages de Frederik indiquent qu’il reste très peu de choses à faire.

La vérité est que nous ne pouvons pas attendre.

Nous sommes prêts!

