Quand est-ce que Fortnite Chapitre 2

ESTNN fournit la date de fin du chapitre 2 de Fortnite – Saison 7 et anticipe la saison 8.

Les joueurs de Fortnite Battle Royale du monde entier sont profondément ancrés dans le chapitre 2 – Saison 7, le dernier opus du jeu vieux de quatre ans. Techniquement, la saison en cours marque la dix-septième après qu’Epic Games ait appuyé sur le bouton de réinitialisation pour mettre fin à la saison X et repartir à zéro. La saison actuelle sur le thème des extraterrestres a objectivement été l’une des meilleures de mémoire récente. Epic Games a présenté une multitude de nouvelles armes, véhicules, collaborations et plus encore pour les joueurs.

Bien que la saison 7 ait été agréable, toutes les bonnes choses doivent avoir une fin. Les détails derrière Fortnite Chapter 2 – Season 8 sont rares. Cependant, nous avons une date de fin prévue et quelques théories sur ce qui pourrait se passer lorsque la nouvelle saison sera lancée le mois prochain. Certains joueurs attendent avec impatience ce qu’Epic a à l’horizon, et aujourd’hui, nous examinons la date de fin prévue et ce à quoi s’attendre la saison prochaine.

Fortnite Chapitre 2 – Date de fin de la saison 7 et date de début de la saison 8

La saison 7 se termine le 12 septembre ! – HYPEX (@HYPEX) 8 juin 2021

Nous avons appris lors du lancement de la saison 7 que le dernier jour serait le 12 septembre. Cela reste conforme à la saison 6 et à la saison 5, qui ont duré environ trois mois. Heureusement, les jours d’une saison Fortnite de cinq mois semblent appartenir au passé. Epic Games a fait un excellent travail en mettant en œuvre de nouveaux éléments et en annonçant d’innombrables collaborations révolutionnaires dans la saison 7.

Deux faits saillants incluent l’événement Ariana Grande Rift Tour et la Fortnite World Cup Bugha recevant enfin un skin ICON Series dans le jeu. Du point de vue du gameplay, les développeurs ont créé un large éventail de nouveaux objets, notamment les Inflate-A-Bull, Grab-Itron, Flying Saucers et Rail Guns, pour n’en nommer que quelques-uns. Alors que la saison 7 a été une expérience agréable, il est presque temps de tourner à nouveau la page dans moins d’un mois.

Chapitre 2 – Théorie de la saison 8

Donald Mustard taquine encore une fois le retour de The Cube avec les paroles de ” They see me rollin ‘” 👀 pic.twitter.com/4pMKnFbOmt – HYPEX (@HYPEX) 8 août 2021

Epic Games a gardé la saison 8 secrète comme d’habitude. Cependant, cela n’a pas empêché des fuiteurs comme HYPEX de formuler des théories basées sur des tweets cryptiques et des fichiers de jeu. D’une part, il semble que « Kevin The Cube » puisse refaire surface la saison prochaine. Les fans de la vieille école de Fortnite se souviendront peut-être du Cube du chapitre 1 – Saison 5 lorsqu’il est apparu au hasard sur la carte avant de se rendre à Loot Lake.

Le Cube a finalement explosé pour clore le chapitre 1 – Saison 6, mais il a certainement laissé sa marque. HYPEX a noté que le camée de The Cube dans l’événement Rift Tour pense que les récents tweets de Donald Mustard indiquent que The Cube pourrait revenir. Cette friandise est la seule théorie tangible à ce jour, et tout le reste n’est que pure conjecture. Nous devrions en savoir plus à l’approche de la saison 8. Nous savons avec certitude que la saison 7 doit se terminer le 12 septembre, à moins de revers.