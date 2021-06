in

Une chose intéressante à noter à propos de ce rapport est que les saisons 11 et 12 de Doctor Who comptaient chacune 10 épisodes. Si Jodie Whittaker fait partie de deux spéciaux en plus de la saison 13, cela ferait 10 autres épisodes, ce qui pourrait être une obligation qu’elle devait remplir dans le cadre de son contrat. S’il s’agit de sa dernière saison, il est logique que deux épisodes spéciaux soient conservés pour la transformation du Docteur.