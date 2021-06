Quand est-ce que la statue de Diana est dévoilée et qui l’a conçue ?

in

UNE

La statue de la princesse Diana sera exposée pour célébrer ce qui aurait été son 60e anniversaire.

Ses fils, les princes Harry et William, se réuniront pour la cérémonie de dévoilement au Sunken Garden, à Kensington, Londres, le 1er juillet.

Qu’ont dit le prince Harry et William à propos de la statue ?

Le prince Harry et William espèrent que la statue immortalisera leur mère et son héritage en tant que princesse du peuple.

Les frères ont révélé qu’ils avaient commandé une statue en 2017 pour marquer le 20e anniversaire de la mort de leur mère.

Harry et William ont déclaré que la statue reconnaîtrait l’impact positif de leur mère au Royaume-Uni.

“Cela fait 20 ans que notre mère est décédée et le moment est venu de reconnaître son impact positif au Royaume-Uni et dans le monde avec une statue permanente.”

Qui est l’artiste derrière la statue ?

Dans une déclaration commune, Harry et William ont déclaré: “Ian est un sculpteur extrêmement doué et nous savons qu’il créera un hommage approprié et durable à notre mère.”

L’artiste a des liens royaux, ayant terminé le Mémorial des Forces armées. Son effigie de la reine Elizabeth II figurait sur des pièces du Commonwealth datant de 1998.

Dans sa propre déclaration, M. Rank-Broadley a déclaré à propos de la statue: “C’est ma seule et plus haute intention de répondre aux attentes de Leurs Altesses Royales en créant un mémorial durable et approprié à leur défunte mère Diana, princesse de Galles.”

Le prince Harry et Meghan Markle

Où et quand la statue de Diana sera-t-elle dévoilée ?

Les plans pour dévoiler la statue ont été initialement retardés en raison de la pandémie de coronavirus.

La statue sera dévoilée au Sunken Garden, à Kensington, à Londres, le 1er juillet. Le Sunken Garden est l’endroit où Harry et Meghan Markle ont eu leur séance photo de fiançailles.

Le jardin a été replanté de fleurs blanches pour célébrer la vie de Diana en 2017.

Pourquoi le lieu a-t-il été choisi ?

Le Sunken Garden du palais de Kensington aurait été choisi parce que c’était l’un des endroits préférés de Diana.

Diana a passé une grande partie de son temps dans l’espace vert entourant le palais où elle a vécu pendant plus de 15 ans. Elle aimait les fleurs, en particulier les myosotis, les lys blancs, les roses blanches, les tulipes, les narcisses et les marguerites Cosmo.

“Elle s’arrêtait et parlait aux jardiniers quand elle vivait ici”, a déclaré à Vogue Sean Harkin, jardinier en chef au palais de Kensington.

“Elle sortait peut-être pour faire du jogging ou une promenade dans le parc et s’il était tôt et que c’était calme, elle discuterait avec eux.”

Il a ajouté : « J’espère que le jardin est joyeux, une célébration de la vie de la princesse Diana. J’espère que les gens viendront et qu’ils se sentiront édifiés par le jardin, souvenez-vous de ce que la princesse Diana leur a fait ressentir.

Le Sunken Garden of Kensington Palace aurait été choisi parce que c’était l’un des endroits préférés de Diana chez elle

A quoi ressemblera la journée et qui sera là ?

Diana, les fils de la princesse de Galles, mèneront la liste des invités. La famille proche assistera également au dévoilement.

À l’origine, une énorme cérémonie était prévue mais les règles de Covid ont contraint les princes à réduire la liste des invités.

Harry et William se réuniront pour la première fois depuis les funérailles du prince Philip

Le plus petit rassemblement comprendra la famille Spencer, selon le Daily Mail.

Une cérémonie plus importante se déroulera en septembre avec la participation de stars, dont Elton John et David Furnish, qui ont aidé à financer la statue.