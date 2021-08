Quand est-ce que l’allaitement est devenu un sujet brûlant ?

Et puis il y a ceux qui n’arrêtent pas de sexualiser les seins d’une femme assez longtemps pour permettre à un bébé de savourer un repas en toute tranquillité.

“Oh ouais, bien sûr”, a répondu Roper lorsqu’on lui a demandé si ses DM inondent toujours de gens lui disant de se couvrir chaque fois qu’elle publie une photo d’infirmière. “Les gens se disent : ‘Mettez ça de côté. Personne ne veut voir ça.’ Et je me dis que c’est la chose la plus naturelle que vous puissiez faire en tant que femme. C’est l’une des choses pour lesquelles nos corps sont construits. “

À ce stade, trois enfants sont entrés, a-t-elle déclaré: “Si quelqu’un jette de l’ombre sur mon chemin, cela ne me dérange plus, surtout en ce qui concerne l’allaitement.” Bien qu’elle ait admis être plus conservatrice avec Emerson, son fils de 9 mois Roseau récemment allaité lors d’un voyage en famille à la foire OC à Costa Mesa, en Californie. “Je vais nourrir mon enfant, n’importe où, n’importe quel jour”, a-t-elle expliqué. “Comme, s’il a faim, je vais lui donner le sein. S’il a besoin de réconfort, il va avoir le sein. Cela ne me dérange plus.”