Quand est-ce que Release Plus Global Unlock Time et Prime Drops

Avec New World qui obtient enfin sa date de sortie tant attendue, il est temps de prendre une longueur d’avance sur cette heure de sortie.

Avec la sortie de New World le 28 septembre, Amazon Studios a publié une liste complète des heures de déverrouillage globales pour le jeu. Initialement, il avait été suggéré que nous aurions un lancement mondial, semblable à ce que nous voyons avec World of Warcraft. Cependant, cela a été légèrement modifié pour permettre une sortie légèrement échelonnée. Cela devrait permettre un lancement moins stressant au niveau mondial sans pénaliser certaines régions.

Horaires de sortie régionaux

Au lancement, New World arrivera dans cinq régions locales différentes. L’Europe, l’Australie, l’Amérique du Sud et l’Est et l’Ouest des États-Unis seront les cinq régions. Évidemment, le jeu est disponible en dehors de ces régions, cependant, c’est là que les serveurs du Nouveau Monde seront basés.

Amazon a fourni l’image ci-dessus pour montrer quand le jeu sortira dans le fuseau horaire spécifique de chaque région le 28 septembre. Amazon a fourni une liste des heures de sortie dans le monde, y compris toutes les heures en PT.

Lancement des serveurs de l’UE à 8h CEST (9/27 à 23h PT) Lancement des serveurs sud-américains BRT à 8h (29/28 à 4h PT) (29/29 à 5h PT) 8h PT NA Les serveurs de la côte ouest seront lancés

L’Australie est la seule à se démarquer de la sortie de 8 heures du matin, et Amazon a clarifié la raison de cette décision :

« Pour offrir la meilleure expérience possible au lancement, nous avons décidé d’ouvrir notre serveur australien à un moment qui s’aligne sur le déploiement mondial plus large. Suivre le modèle de 8 heures du matin pour l’Australie aurait eu pour résultat un “jour” différent des autres régions en raison du décalage horaire, et nous voulions que la région puisse partager dans la communauté de lancement ailleurs dans le monde, comme des flux et des publications sur le site Web. . “

Récompenses et récompenses Twitch Prime

De toute évidence, étant un studio Amazon, New World va pousser Twitch Prime sur les joueurs. Eh bien, il semble que ce sera le cas dès le premier jour, New World annonçant trois incitations aux joueurs.

Tout d’abord, les skins d’armes Vinespun, qui seront disponibles en regardant un ensemble sélectionné de 66 streamers qui ont participé à l’événement bêta fermé du jeu. Nous n’avons pas de détails sur le temps de visionnage requis, cependant, ce sera probablement une à deux heures en fonction des précédents Twitch Drops d’Amazon pour le jeu.

Ensuite, deux ensembles de récompenses Twitch Prime. Comme indiqué ci-dessus, les deux ensembles sortiront respectivement le 28 septembre et le 12 octobre. Les deux étant disponibles jusqu’au 1er novembre.

Le premier pack contiendra un skin, une emote et 5 000 Marks of Fortune, la devise premium de New Worlds pour les articles de la boutique en jeu (actuellement cosmétiques uniquement). Le deuxième pack comprendra un skin d’épée, une emote et trois écussons.

Assurez-vous de rester à l’écoute d’ESTNN lors du lancement de New World pour plus d’informations, de conseils et d’astuces !