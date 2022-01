Kylie Jenner : Quand est-ce que votre deuxième bébé est né avec Travis Scott ? | INSTAGRAM

Le beau et le célèbre modèle américain, Kylie Jenner, c’est très bientôt tu vas avoir ton deuxième bébé avec le rappeur Travis Scott, depuis qu’il est devenu connu, ses fans sont très enthousiastes à l’idée de recevoir le nouveau petit frère ou sœur à partir de Stormi.

Après plusieurs mois de l’annonce, les internautes se demandent quand sera exactement la date de sa naissance, certains désespérant de savoir si ce sera un garçon ou une fille et d’autres qui n’attendent simplement que d’être heureux pour elle et sa naissance.

Était en septembre Lorsqu’elle a annoncé qu’elle attendait son deuxième enfant, mais bien sûr qu’elles étaient enceintes depuis un certain temps, on peut le voir à partir des photos qu’elle a partagées et d’une vidéo très émouvante où l’on a pu voir le couple très heureux ensemble.

De plus, récemment, le célèbre a partagé un La photographie dans laquelle elle apparaît de profil, montrant les grands progrès de sa grossesse, un ventre qui semble déjà bien avancé, il semble même qu’elle soit sur le point de donner naissance.

Cette photographie était la première d’elle-même qu’elle a partagée après ce qui s’est passé ASTROWORLD, comme nous l’avons mentionné de manière célèbre, elle évitait d’utiliser ses réseaux sociaux personnels, même pas pour télécharger des statuts, très secrète sur sa vie et cherchant à éviter les mauvais commentaires d’internautes qui l’ont très en colère.



Kylie Jenner est sur le point d’avoir son deuxième bébé.

C’est que certaines des personnes qui surfent sur Internet considèrent qu’elle aurait dû faire quelque chose, même si bien sûr, elle ne pouvait que présenter ses condoléances et souhaiter bonne chance à toutes les autres personnes, elle n’a jamais eu de mauvaises intentions ou de mauvais souhaits pour qui que ce soit.

Comme nous l’avons mentionné, nous allons essayer de révéler le jour exact ou au moins le mois La météo sera désespérée bébé, arrivant peut-être en février, la plus jeune des Kardashian a eu sa première fille le 1er février 2018, on pense qu’elle est prévoyant de naître un jour très proche de celui-ci, c’est donc pratiquement au coin de la rue.

Comme nous l'avons mentionné, nous allons essayer de révéler le jour exact ou au moins le mois La météo sera désespérée bébé, arrivant peut-être en février, la plus jeune des Kardashian a eu sa première fille le 1er février 2018, on pense qu'elle est prévoyant de naître un jour très proche de celui-ci, c'est donc pratiquement au coin de la rue.