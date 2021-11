Quand est célébrée Miss Univers 2021 et qui sont les favorites ?

Miss Univers 2021 : Quand aura lieu l’événement ?

La belle mexicaine Andrea Meza se prépare à remettre la couronne, après avoir accompli le règne le plus court de l’histoire du concours et maintenant beaucoup se demandent qui sera le gagnant.

Nul doute que la beauté et beaucoup de glamour seront au rendez-vous lors du prochain gala Miss Univers, un événement qui réunit chaque année les plus belles femmes de la planète.

Les organisateurs ont promis une la cérémonie éblouissant et avec de nombreux changements qui raviront le public.

La Mexicaine Andrea Meza, sacrée en mai dernier à Miami, aux États-Unis, a atterri en Israël, pays hôte du concours de l’Est 2021.

Avec toute son élégance et son style, la jeune femme originaire de Chihuahua participe non seulement aux préparatifs du gala final mais visite également les lieux les plus emblématiques ainsi que l’accomplissement de divers engagements sociaux.

Tout est plus que prêt pour la cérémonie prévue ce 12 décembre, où les invités de marque ne manqueront pas, dont les lauréats des éditions précédentes qui se joindront à la célébration du 70e gala.

Il s’agit simplement d’embrasser d’autres femmes. « Les femmes », a-t-il déclaré à la reine de beauté qui a loué la diversité culturelle de tous les candidats, a-t-il déclaré à l’Associated Press.

Et comme chaque année, se dégage le top des candidats préférés, qui se démarquent soit par leur beauté physique, leur charisme ou leurs histoires de vie.

A noter que le Mexique fait partie des pays qui aspirent à réitérer l’exploit avec sa représentante actuelle, Débora Hallal, et ainsi copier le record « dos à dos » que le Venezuela n’a atteint jusqu’à présent qu’en 2009.

Ensuite, il y a Miss Portugal (Oricia Domínguez), une jeune fille de 27 ans qui a des études en Marketing, est styliste et personal shopper.

Il est né et a grandi au Venezuela bien qu’il ait également les nationalités espagnole et portugaise.

« J’essaie très fort de profiter de cette opportunité, de pouvoir me connecter avec de nombreuses personnes qui, je le sais, m’aideront à l’avenir dans ma carrière dans la mode. C’est une plate-forme dont je veux tirer le meilleur parti Je peux. »

Parmi les favoris figure également Miss Puerto Rico (Michelle Colón) avec seulement 21 ans et représente l’île de l’enchantement.

Michelle est étudiante en biologie et en pré-médecine. Il se distingue non seulement par son élégance, ses cheveux longs et sa spontanéité. T

Il a également promis d’apporter un message environnemental clair à Miss Univers, en faisant partie de l’une des associations les plus importantes de son pays, Scuba Dogs Society.