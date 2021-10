Quand est Fury vs Wilder 3: date, heure et où est le combat

Il semblait que nous n’allions pas voir ce combat, mais un juge a ordonné à Tyson Fury de combattre Deontay Wilder. Tous deux sont entrés sur le ring pour la dernière fois en février 2020 et maintenant ils vont régler leur rivalité.

Calendrier : à quelle heure commence le match entre Tyson Fury et Deontay Wilder 3 ?

Les deux premiers combats entre Tyson Fury et Deontay Wilder n’ont laissé personne indifférent. Celui qui a commencé cette trilogie s’est terminé par un tirage au sort vibrant. La suite a été une véritable promenade pour les Anglais. Maintenant, l’Américain veut se venger et Fury pense devenir le seul roi de la division. La soirée Fury vs Wilder 3 se déroule ce samedi 9 octobre au T-Mobile Arena de Las Vegas à partir de 16h00 (heure locale). Le PPV commencera à 18h00 (heure locale) et le combat principal prévu commencera vers 21h00 (heure locale).

Espagne: 01 : 00/03 : 00/06 : 00 heures.États Unis: 19 : 00/21 : 00/00 : 00 heures (ET) / 16 : 00/18 : 00/21 : 00 heures (PT).Mexique: 18 : 00/20 : 00/23 : 00 heures (CT).La Colombie: 18: 00/20: 00/23: 00 heures.le Chili: 20 : 00/22 : 00/01 : 00 heures.Argentine: 20 : 00/22 : 00/01 : 00Pérou: 18: 00/20: 00/23: 00 heures.

Télévision : Sur quelle chaîne regarder Tyson Fury vs Deontay Wilder 3 ?

La production de la soirée est réalisée conjointement entre ESPN et Afficher l’heure. Les deux télévisions partageront l’événement, qui sera diffusé sous la modalité de PPV pour un prix de 79,99 dollars. Dans toute l’Amérique latine, le combat peut être poursuivi à travers ESPN. Pendant ce temps à Espagne, il peut être suivi de Combattre le sport.



