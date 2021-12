Quand est Kwanzaa 2021? | NowMyism.com

. Camille Yarborough chante de la musique africaine derrière un lustre traditionnel « kinara » lors d’une avant-première du festival « Kwanzaa 2004 »

Du 26 décembre 2021 au 1er janvier 2022, la culture afro-américaine célébrera Kwanzaa. Cette fête d’origine américaine est née avec l’objectif d’inculquer et de maintenir au sein des peuples africains existant aux Etats-Unis, la fierté de la race noire et l’héritage africain.

Qu’est-ce que Kwanzaa et pourquoi est-il célébré ?

Cette phrase a été l’inspiration de l’activiste Maulana Karenga qui a choisi le mot « Kwanzaa » en référence à l’expression en langue swahili « matunda ya kwanza », qui signifie prémices ou prémices de la récolte, et qui était liée à la récolte, comme l’Umkhost du Zoulouland.

Karenga a créé ce festival en 1966 pour aider les Afro-Américains à renouer avec leur héritage culturel et leur histoire africains. Pour cette activisa, avant de défendre les droits et libertés de la race, il fallait éveiller la culture et maintenir vivant le lien avec ses propres origines. Ces détails définiraient clairement les identités, les objectifs et la direction que la communauté noire devrait entreprendre consciencieusement.

Selon le site Web officiel de Kwanzaa, « Kwanzaa a été créé à partir de la philosophie Kawaida, qui est une philosophie nationaliste culturelle qui considère que le défi clé dans [vidas] de los negros es el desafío de la cultura, y que lo que los africanos deben hacer es descubrir y sacar lo mejor de su cultura, tanto antigua como actual, y utilizarla como base para hacer realidad modelos de excelencia humana y posibilidades para enriquecer y expandir nos vies ».

Comment Kwanzaa est-il célébré ?

Le village de Hempstead, en association avec Operation Get Ahead, Inc., accueillera notre célébration annuelle de Kwanzaa le 28 décembre 2021 à 18h30 via Zoom ou en direct sur FACEBOOK : Hempstead Vill. Si vous avez besoin de plus d’informations, appelez le 516-478-6286. pic.twitter.com/ehg6hxbvyF – Inc. Village de Hempstead (@HempsteadVill) 22 décembre 2021

Lors des célébrations de Kwanzaa, un mkeka (tapis de paille) repose sur une table recouverte de tissu kente ou d’un autre tissu africain. Au-dessus du mkeka se trouve un kinara (chandelier) sur lequel se trouvent les mishumaa saba (sept bougies). Les couleurs de Kwanzaa sont noires pour le peuple, rouges pour leur lutte et vertes pour l’avenir et l’espoir qui découle de leur lutte, comme le décrit le site officiel de Kwanzaa.

De plus, une série d’éléments sont également inclus tels que le Mazao (cultures) et le kikombe cha umoja (la coupe de l’unité), qui accompagnent le Kinara sur le mkeka. La coupe de l’unité est utilisée pour verser le tambiko (libation) en souvenir des ancêtres, et, enfin, des objets d’art africain et des livres sur la vie et la culture africaines sont placés sur lesquels il est étudié et médité, acquérant l’engagement de maintenir ces traditions comme patrimoine culturel de leurs ancêtres.

Pendant Kwanzaa, les familles et les communautés organisent des activités basées sur les sept principes du Nguzo Saba, une pour chaque jour de la célébration.

Umoja (unité) ; kujichagulia (autodétermination); ujima (travail collectif et responsabilité) ; ujamaa (économie coopérative) ; fille (but); kuumba (créativité) ; et imani (la foi).

Chaque matin, jusqu’au 1er janvier, une bougie est allumée, jusqu’à ce que les sept cierges qui représentent ces sept principes brillent. De même, il est de coutume de manger des plats traditionnels tels que du gruau de fromage, du chou frisé, des pois aux yeux noirs et beaucoup de pommes de terre.

Kwanzaa : qui célèbre et qui nie cette célébration ?

Bien que Kwanzaa soit un jour férié pour les communautés noires d’origine africaine, tout le monde peut se joindre à la célébration.

Selon le site officiel, « les Africains de toutes les religions peuvent et célèbrent le Kwanzaa, c’est-à-dire les musulmans, les chrétiens, les juifs, les bouddhistes… », indique le site. « Parce que ce que Kwanzaa offre n’est pas une alternative à leur religion ou leur foi, mais un terrain d’entente de la culture africaine que tout le monde partage et apprécie. »

« Les principes Kwanzaa et le message Kwanzaa ont un message universel pour toutes les personnes de bonne volonté. » Ils s’ajoutent.

Cependant, il y a certains membres de la communauté noire qui rejettent cette fête car ils la considèrent en dehors des croyances religieuses, ils la considèrent comme une fête païenne qui l’éloigne de la célébration même de cette époque, Noël.

En fait, dans un article paru dans le magazine autoproclamé de droite et anti-musulman FrontPage, le fondateur de BOND, le révérend Jesse Lee Peterson, n’est pas d’accord avec la tendance des prédicateurs à incorporer Kwanzaa dans leurs messages, appelant le mouvement » une horrible erreur » qui éloigne les noirs de Noël.

« Tout d’abord, comme nous l’avons vu, toutes les vacances sont constituées », soutient Peterson. « Les chrétiens qui célèbrent ou incorporent Kwanzaa détournent leur attention de Noël, de la naissance de notre Sauveur et du simple message du salut : l’amour de Dieu à travers son fils.

D’un autre côté, nombreux sont ceux qui remettent en question l’authenticité de la date compte tenu des scandales de son fondateur.

Selon ADN 40, dans les années 1970, Karenga a été reconnu coupable de coups et blessures graves et de séquestration. Deux femmes noires appartenant à un groupe nationaliste noir auraient été victimes d’une attaque dans laquelle Karenga était impliquée. Ce scandale a servi aux critiques pour discréditer le Kwanzaa et son fondateur.

Malgré les controverses, cette fête est devenue si importante pour les citoyens des États-Unis que même les anciens présidents Bill Clinton et George W. Bush en sont venus à reconnaître cette célébration dans le pays.

Voici un aparté des salutations de l’ex-président Clinton à tous ceux qui ont célébré Kwanzaa pendant son mandat présidentiel :

« Enraciné dans l’histoire ancienne et les traditions culturelles de l’Afrique et célébrant les valeurs américaines fondamentales telles que l’unité et l’autodétermination, ce joyeux festival annuel reflète la diversité qui donne à notre nation une grande partie de sa force et de son endurance. Chaque année pendant Kwanzaa, des millions d’Afro-Américains se réunissent avec leur famille et leurs amis pour célébrer leur riche héritage, réaffirmer les liens familiaux et communautaires, et remercier notre Créateur pour la beauté et la générosité de la vie. »

