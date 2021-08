Quand est la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Tokyo ? Date, heure et infos TV

La cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Tokyo aura lieu le dimanche 8 août à 7 h HE et 20 h, heure de Tokyo. NBC diffusera les événements en direct à 7 h HE, et le réseau rediffusera également la cérémonie de clôture aux heures de grande écoute à 19 h 30 HE dimanche. La cérémonie sera également diffusée sur Peacock de NBC, ainsi que sur d’autres services comme Fubo.

L’événement suivra dimanche les finales de water-polo, de volley-ball, de boxe et de marathon, quelques-uns des 41 sports, 339 événements et cérémonies de remise des médailles qui ont eu lieu au cours des Jeux olympiques d’été.

Tout comme la cérémonie d’ouverture, les fans ne seront pas présents en raison de la pandémie de COVID-19. Au lieu de cela, des dignitaires, des officiels et des athlètes assisteront aux événements. Compte tenu de l’élégante mais discrète cérémonie d’ouverture, la cérémonie de clôture sera certainement un autre événement impressionnant.

