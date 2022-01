Quand est la Coupe d’Afrique 2022? Dates et heures des matchs

01/08/2022

Le à 00:26 CET

Ronald goncalves

Après avoir connu un retard dû à la pandémie de coronavirus, le Coupe d’Afrique 2022 sera finalement réalisée, devenant ainsi la trente-troisième édition du tournoi continental historique.

Au cours de son développement, 24 équipes joueront trois jours de match en phase de groupes désigner les candidats pour la phase d’élimination directe, se divisant ainsi en 6 ensembles de 4 carrés. De façon générale, tous les matchs seront diffusés entre 14h00 et 20h00. (CET), les adeptes de la compétition doivent donc être attentifs à un tel laps de temps pour ne pas manquer un événement.

DATES DE LA COUPE D’AFRIQUE 2022

Sans plus tarder, rappelant que la Coupe d’Afrique 2022 aura lieu entre le 6 janvier et le 9 février et il sera diffusé en Espagne à travers DAZN, voici les dates du tournoi :

Phase de groupes

Entre le 9 janvier et le 6 février.

Assommer

Entre le 23 janvier et le 26 janvier.

Quarts de finale

Entre le 29 janvier et le 30 janvier.

Demi finales

Entre le 2 et le 3 février.

Match pour la troisième place

Final