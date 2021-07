Quand est la demi-finale de l’Angleterre et qui jouent-ils ?

Pouvons-nous le faire? Oui, nous Kane. (Photo : EPA)

C’était une bonne nuit pour être un fan de l’équipe de football d’Angleterre – deux buts de Harry Kane et un chacun de Harry Maguire et Jordan Henderson ont vu l’équipe se qualifier pour les demi-finales de l’Euro 2020.

Tout le pays a soutenu les garçons après leur victoire éclatante contre l’Allemagne – le Premier ministre Boris Johnson posant avec un énorme drapeau anglais pour renforcer le soutien à l’équipe.

Même les professionnels soutiennent l’Angleterre pour aller jusqu’au bout, l’ancien manager d’Arsenal, Arsène Wenger, saluant la performance de l’équipe comme “parfaite”.

Avec l’élan qui bat son plein, quand l’Angleterre jouera-t-elle la prochaine fois et contre qui seront-elles en demi-finale ?

Qui affrontera l’Angleterre en demi-finale ?

L’équipe de Southgate affrontera le Danemark pour une place en finale.

Le Danemark a gagné sa place avec une victoire 2-1 sur la République tchèque le samedi 3 juillet.



Les fans de tout le pays se sont délectés de la victoire après le quart de finale (Photo : ANDREAS SOLARO/. via .)

L’Angleterre n’a jamais dépassé les demi-finales de l’Euro Tournament de l’UEFA, ce sera donc une nuit tendue pour les fans.

Les deux autres équipes en lice pour une place en finale sont l’Espagne et l’Italie.

Les deux équipes joueront le mardi 6 juillet.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

Quand est la demi-finale de l’Angleterre ?

L’Angleterre affrontera le Danemark le mercredi 7 juillet.

Le match débutera à 20h.

Les deux demi-finales se joueront à Londres, la finale ayant également lieu à Wembley le dimanche 11 juillet.

Quelle chaîne diffusera la demi-finale ?

La demi-finale sera diffusée sur BBC One et ITV.

Les fans avec une licence TV peuvent également diffuser le jeu sur iPlayer ou ITV Hub.

La couverture du match commence à 19h pour les deux chaînes.

