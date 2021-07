Quand est la finale de la saison «The Bachelorette»?

D’accord, la saison de The Bachelorette de Katie Thurston est presque terminée, et la quantité de drames est suffisante pour me faire tourner la tête. Qu’il s’agisse d’un drame de concurrent littéral, d’une controverse sur l’hôte (c’est si agréable de vous revoir, Tayshia Adams et Kaitlyn Bristowe!), Ou Bachelorette Katie mettant fin à sa saison tôt (est-ce une autre tournure de Clare Crawley parmi nous?), C’est honnêtement la balade d’été Nous avions besoin.

Alors que les fans spéculent sur le candidat chaud qui acceptera la rose finale de Katie (peut-être que c’est quelqu’un de Bachelor Nation ?? Juste une pensée !), Regardons bien quand nous pouvons nous attendre à ce que cette finale soit diffusée. Vous savez, pour que nous puissions commencer à planifier nos programmes d’été à la télé (s’il vous plaît, dites-moi que je ne suis pas le seul à faire ça, lol) !

Quand est la finale de la saison Bachelorette?

Nous savons que Katie a décidé d’écourter sa saison (!!!), donc cette saison aura probablement moins d’épisodes que d’habitude. Mais de toute façon, La finale de la saison de Katie de The Bachelorette sera diffusée le 9 août de cette année. Allez mettre ça dans votre GCal, stat !

Elle a annoncé la nouvelle dans un tweet super mignon :

D’accord, parfait. Mais comment puis-je regarder la finale de The Bachelorette une fois diffusée?

Eh bien, les vrais fans de Bachelor Nation savent que vous devez le diffuser en temps réel, car comment allez-vous le tweeter en direct si vous ne le regardez pas avec tout le monde?

Mais pour la réponse plus simple : si vous êtes quelqu’un qui aime regarder l’émission en cours, ABC / ABC Live est l’endroit idéal. Attention cependant, car vous devrez peut-être créer un compte avant de suivre le reste de Bachelor Nation. Si vous avez manqué l’émission en direct la veille, vous pouvez toujours vous rendre sur la page officielle de l’émission pour vous tenir au courant. Ou mieux encore, si vous avez un compte Hulu, vous pouvez également le regarder là-bas. Un abonnement Hulu commence à 5,99 $ par mois.

En attendant, profitez des épisodes précédents de la saison Bachelorette de Katie pour vous détendre (il y a différentes saisons sur Netflix et Hulu !), Et préparez-vous à ce qui sera certainement une finale intéressante.

Vous entrez officiellement dans ~ THE SPOILER ZONE ~, donc si vous ne voulez pas d’informations supplémentaires sur la saison de célibataire de Katie, cliquez !

Bon, j’en peux plus d’attendre. Qui remporte la saison de la Bachelorette de Katie ?

Reality Steve a laissé tomber des informations importantes et a révélé que Blake Moynes est le vainqueur de la saison Bachelorette de Katie. Et ce n’est pas tout – Lui et Katie quittent la série à 100% engagés :

Katie est fiancée à Blake Moynes. Oui, je sais, il n’est pas encore dans la série. Mais il le sera la semaine prochaine… c’est sûr, je m’attends à ce qu’il y ait un doute comme à chaque saison. Tout ce que je peux dire, c’est qu’il s’est écoulé environ 7 semaines depuis la fin du tournage pour obtenir cette information, et je suis très confiant dans ce qu’on m’a dit. »

JSYK, Katie a toujours dit qu’elle voulait quitter la série avec une bague au doigt. Dans une interview avec Us Weekly, elle a expliqué: “Je sais juste où je suis dans la vie, et cela montre vraiment à quel point je suis sérieuse pour tomber amoureuse et trouver ma personne. Et si l’idée de vous fiancer vous fait peur, alors vous n’êtes pas prêt à être avec moi. »

