Quand est la finale de l’Euro 2020 et comment regarder l’Angleterre contre l’Italie ?

L’Angleterre rencontrera l’Italie en finale de l’Euro 2020 après une spectaculaire victoire tardive contre le Danemark.

Une rencontre tendue à Wembley a été décidée en prolongation lorsque Raheem Sterling a été abattu à l’intérieur de la surface de réparation.

Kasper Schmeichel a empêché le coup de pied de Harry Kane, mais l’attaquant de Tottenham a enterré le rebond pour sceller une victoire 2-1 et envoyer l’équipe de Gareth Southgate dans sa première grande finale internationale depuis 1966.

L’Italie a quant à elle réservé sa place pour la finale mardi soir avec une victoire spectaculaire aux tirs au but contre l’Espagne après la fin du match 1-1 après le temps réglementaire et les prolongations.

Federico Chiesa a donné l’avantage aux Italiens avant un égaliseur tardif d’Alvaro Morata, mais l’ancien homme de Chelsea est passé de héros à méchant lors de la fusillade avec son tir au but sauvé par Gianluigi Donnarumma.

Quand est la finale de l’Euro 2020 ?

Le match débutera à 20 heures, heure du Royaume-Uni, le dimanche 11 juillet au stade de Wembley.

Sur quelle chaîne de télévision se déroule la finale de l’Euro 2020 et y a-t-il une diffusion en direct ?

BBC One et ITV1 diffuseront le jeu en direct, avec une couverture commençant à 19 heures sur les deux chaînes.

Le streaming sera disponible sur le site Web de la BBC et iPlayer et sur le hub ITV.

Le parcours de l’Italie vers la finale

groupe A

11 juin : 3-0 Turquie

16 juin : 3-0 Suisse

20 juin : 1-0 Pays de Galles

16 derniers

26 juin : 2-1 Autriche (aet)

Quarts de finale

02 juillet : 2-1 Belgique

Demi finales

06 juillet : 1-1 Espagne (4-2 stylos)

Le parcours de l’Angleterre vers la finale

Groupe D

13 juin : 1-0 Croatie

18 juin : 0-0 Ecosse

22 juin : 1-0 République tchèque

16 derniers

29 juin : 2-0 Allemagne

Quarts de finale

03 juillet : 4-0 Ukraine

Demi finales

07 juillet : 2-1 Danemark (AET)

