Les fans anglais espèrent encourager leur équipe lors de la finale à Wembley (Photo: .)

Cela pourrait vraiment rentrer à la maison cette fois, ou c’est ce que les fans anglais espèrent après la victoire de l’Angleterre sur l’Allemagne lors du tournoi Euro 2020.

Si l’Angleterre se qualifie contre l’Ukraine en quart de finale de ce soir, elle sera encore plus proche d’en faire une réalité.

Ce pourrait être l’histoire de l’équipe de football d’Angleterre si elle atteint la finale : elle n’a jamais atteint la finale de la compétition, ses meilleures performances étant des apparitions en demi-finale en 1968 et 1996.

Mais à quand la finale de l’Euro 2020 et combien de fans seront à Wembley pour regarder le match ?

Quand est la finale de l’Euro 2020 ?

La finale de l’Euro 2020 se jouera le dimanche 11 juillet.

La compétition 2020 a été jouée en 2021 à la suite du déclenchement de la pandémie de coronavirus l’année dernière.

Vingt-quatre équipes ont disputé le tournoi Euro 2020 à travers 51 matches dans 12 villes et la finale aura lieu à Wembley.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

A quelle heure est le coup d’envoi de la finale de l’Euro 2020 ?

Le match final débutera à 20h.

Le jeu est diffusé sur ITV et la BBC.

Combien de fans seront à Wembley pour la finale de l’Euro ?

Plus de 60 000 fans pourront regarder la finale en direct du stade de Wembley.

La capacité pour les demi-finales et la finale à Wembley a été augmentée à 75%, cependant, tous les fans doivent avoir un test Covid négatif et une preuve d’avoir reçu les deux doses du vaccin Covid au moins 14 jours avant le match pour être autorisés à entrer.

