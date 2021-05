Quand est la finale des barrages du championnat? Détails complets sur le choc de l’EFL après la confusion sur la finale de la Ligue des champions

La finale des barrages du championnat aura lieu plus tard ce mois-ci avec la dernière place de promotion à gagner.

Norwich et Watford ont obtenu une promotion automatique en Premier League en saison régulière et maintenant Brentford, Swansea, Barnsley et Bournemouth s’affronteront dans les barrages.

. – .

La finale des barrages du championnat aura lieu plus tard ce mois-ci

Brentford, qui a terminé troisième, affronte Bournemouth en demi-finale tandis que Swansea et Barnsley s’affrontent pour une place en finale.

Il y avait de la confusion quant à la date de la finale des barrages du championnat.

En raison des impacts de la pandémie de COVID-19, il a été question de déplacer la finale de la Ligue des champions entre Manchester City et Chelsea à Wembley et, par conséquent, de modifier les finales des barrages de l’EFL.

Mais la date du match de championnat phare a maintenant été confirmée.

Finale des barrages du championnat: date et heure du coup d’envoi

La finale des barrages aura lieu le samedi 29 mai et le coup d’envoi à Wembley est prévu pour 15h.

Le commentaire complet du grand match sera en direct sur talkSPORT. Plus de détails sur notre couverture suivront.

Fulham a battu Brentford lors de ce match la saison dernière, remportant 2-1 après la prolongation pour être promu dans l’élite.

Qui assurera la promotion en Premier League? Finale des barrages du championnat: résultats

Demi-finales des barrages de championnat

Premiere jambe

17 mai, 18h – Bournemouth v Brentford – Vitality Stadium

17 mai, 20h15 – Barnsley v Swansea – Oakwell

Deuxième jambe

22 mai, 12h30 – Brentford v Bournemouth – Brentford Community Stadium

22 mai, 17h30 – Swansea v Barnsley – Liberty Stadium

Finale des barrages du championnat: qu’est-ce qui a été dit?

Il a été question que la finale de la Ligue des champions pourrait être déplacée à Wembley pour le 29 mai à la suite de complications dues à la pandémie de coronavirus.

La finale entre City et Chelsea devait initialement se dérouler à Istanbul, mais cela a dû changer après que le Royaume-Uni ait mis la Turquie sur la liste rouge des voyages.

L’UEFA et la FA étaient en pourparlers sur le transfert du match à Londres, ce qui aurait changé la finale du championnat.

Mais il a maintenant été confirmé que le jeu se déroulera à Lisbonne à la place.