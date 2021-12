Quand est la première de Matrix 4 au Mexique ?

Voici le casting de Matrix Resurrections

Le nouvel opus de The Matrix réunit les stars originales Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss dans les rôles emblématiques qu’ils ont rendus célèbres, Neo et Trinity.

Jada Pinkett Smith dans le rôle de Niobe et Lambert Wilson dans le rôle du Mérovingien rejoindront également le casting.

Les nouveaux éléments à venir dans le monde de Matrix sont Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas, Christina Ricci et la Mexicaine Eréndira Ibarra.