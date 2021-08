Quand est l’automne 2021 et quel est le premier jour de l’hiver ? 10z viral

L’automne approche à grands pas (Photo: .)

Alors que l’été 2021 a été une déception, c’est le moins qu’on puisse dire, les nuits d’automne douillettes approchent à grands pas.

Et bien que nous n’ayons pas eu de semaines d’ensoleillement constant, les températures ont culminé à 31 °C en juillet.

Heureusement, la pluie s’est arrêtée en Angleterre alors que les festivals battaient leur plein pendant le week-end férié avec des températures maximales de 24 ° C, mais le ciel gris est de retour et l’automne approche à grands pas.

Si vous vous demandez quand récupérer vos tricots au fond de votre garde-robe, nous avons tout ce que vous devez savoir sur le début de l’automne et de l’hiver.

Quand est le premier jour de l’automne 2021?

Il y a deux dates différentes qui marquent le début de l’automne. L’une est la date d’automne astronomique, mesurée par l’orbite terrestre autour du soleil, tandis que l’autre est l’automne météorologique.

Ce dernier a été décidé en divisant le calendrier grégorien en quatre saisons que nous connaissons comme le printemps, l’été, l’automne et l’hiver.

Les feuilles deviendront bientôt brunes à l’arrivée de l’automne (Photo: Alexander Spatari via .)

L’automne astronomique 2021 commence le 22 septembre et se termine le 21 décembre. Il change chaque année, alors préparez-vous à une date différente l’année prochaine.

Cependant, l’automne météorologique tombe toujours le 1er septembre et se termine le 30 novembre.

Donc, si vous n’êtes pas encore prêt à faire vos adieux à l’été, il vaut peut-être mieux respecter la date astronomique.

Il y a aussi un équinoxe d’automne le mercredi 22 septembre où le jour et la nuit dureront à peu près la même durée. La date change chaque année, alors gardez les yeux ouverts pour la date exacte.

L’équinoxe est déduit du fait que le soleil traverse la trajectoire de l’équateur et se trouve exactement au-dessus de celui-ci.

La mauvaise nouvelle est que vous pouvez vous attendre à ce que le soleil commence à se coucher plus tôt de jour en jour avec des nuits plus longues que les jours.

Quand est le premier jour de l’hiver?

Comme l’automne, il y a deux dates auxquelles tombe le premier jour de l’hiver. L’hiver astronomique commence le mardi 21 décembre 2021 et se termine le dimanche 20 mars 2022.

L’hiver commence officiellement en décembre, mais à quelles dates devrait-il tomber ? (Photo: Сергей Бурбона via .)

L’hiver météorologique commence toujours le mercredi 1er décembre 2021 et se terminera le 28 février 2022, car ce n’est pas une année bissextile.

Le solstice d’hiver aura également lieu le ou près du 21 décembre, ce qui signifie que c’est le jour de l’année avec la période d’ensoleillement la plus courte.



