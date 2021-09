Quand est le Black Friday 2021, les astuces pour acheter et tout ce que vous devez savoir | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le Black Friday 2021 aura lieu le 26 novembre 2021 et c’est tout ce que vous devez savoir.

Dans très peu de temps, sera célébré le Black Friday 2021, la grande fête du shopping où pratiquement toutes les boutiques en ligne et même les magasins physiques activent un ou plusieurs jours d’offres et de remises exceptionnelles.

Le Black Friday 2021 est célébré le 26 novembre 2021, comme toujours le vendredi suivi de l’Action de grâce américaine, qui est le jeudi 25 novembre.

Si vous voulez commencer à vous préparer à ce que le produit que vous attendiez depuis longtemps baisse encore moins cher, vous pouvez continuer à lire afin que tous vos doutes soient résolus.

Comme chaque année, les magasins annonceront le début de leurs offres exceptionnelles, mais vous devez garder à l’esprit que la plupart commencent une semaine avant, alors planifiez toute la semaine, du 19 ou 20 novembre aux 26 et 27 novembre.

Quand est le Black Friday 2021 ? C’est la date

Officiellement, le Black Friday est toujours célébré le vendredi suivant le Thanksgiving américain (différent du canadien). Le Black Friday 2021 est célébré le vendredi 26 novembre.

Mais comme cela dure depuis plusieurs années, vous n’aurez pas un seul jour de remise. Pratiquement tous les magasins proposeront leurs meilleures offres 7, 5 ou 3 jours à l’avance. Cela leur permet non seulement de vendre plus, mais aussi d’espacer les livraisons dans le temps.

Qu’est-ce que le Black Friday ?

Vendredi noir fait référence à « jour noir comme le jour où les magasins ont eu des résultats noirs (positifs), par opposition aux résultats rouges (négatifs).

Il a commencé à être utilisé le lendemain de Thanksgiving aux États-Unis comme mesure pour stimuler l’économie.

Bien que ses origines remontent aux années 1960 car il y avait beaucoup plus de monde dans les villes parce qu’ils se réunissaient en famille, il a aussi donné le coup d’envoi du début de la saison de Noël et des achats typiques de fin d’année. Bien que ce ne soit qu’une des théories qui existent sur ses débuts.

Comment obtenir les meilleures offres le Black Friday

Si vous cherchez quelque chose à acheter le prochain Black Friday avec la remise la plus élevée possible, ce que vous devez faire est d’être clair sur ce qui vous intéresse.

Identifiez les produits que vous souhaitez acheter, ou au moins une gamme de produits. Par exemple, si vous recherchez un mobile spécifique, commencez à noter les prix pour lesquels vous les voyez maintenant et dans une semaine. Ainsi, lorsque le Black Friday arrive, vous pouvez voir si c’est vraiment une bonne affaire.

Vous pouvez également utiliser des services tels que CamelCamelCamel ou Keepa pour afficher l’historique des prix.

Chez ComputerHoy.com, nous serons là le plus tôt possible pour trouver les meilleures offres dans tous les magasins possibles. Comme d’habitude, nous publierons les meilleures remises sur les mobiles, les ordinateurs portables, les tablettes, les composants, le matériel, les accessoires, les appareils électroménagers et bien plus encore.

Quels magasins célèbrent le Black Friday 2021

Pratiquement tous les magasins que vous pouvez imaginer fêteront le Black Friday 2021, c’est le meilleur moment pour acheter toutes sortes de produits et les magasins savent que nous arriverons en masse pour économiser de l’argent.

Amazon est l’un des plus importants et chaque année, ils ont une semaine de ventes avant le Black Friday. Les dernières années ont été de bonnes affaires, mais pas nécessairement uniquement le “Black Friday”. Soyez donc prêt à trouver de bons prix dès le premier jour.

MediaMarkt est un autre des magasins qui célèbre le Black Friday de manière importante. Ils ont aussi tendance à choisir quelques jours avant le Black Friday avec des offres de toutes sortes, y compris des produits comme le gros électroménager.

PcComponentes est la plus grande boutique en ligne espagnole et celle qui propose généralement les meilleures offres sur le matériel et les produits de jeu pendant le Black Friday.

eBay Espagne publie également généralement des produits en vente pendant le Black Friday et c’est généralement là que l’on trouve généralement les meilleurs prix sur les mobiles envoyés par des entreprises espagnoles.

El Corte Inglés célèbre également le Black Friday et depuis l’arrivée de son service Premium sous abonnement avec des livraisons rapides, il est de plus en plus intéressant d’acheter dans ce magasin.

La FNAC sera un autre des magasins qui célèbrent le Black Friday. Nous trouvons généralement des produits intéressants, en particulier dans des catégories telles que les livres, les livres électroniques, les produits pour les fans et les technologies telles que les Smart TV ou les appareils photo.

AliExpress n’en manque pas un seul et bien que sa grande fête soit le 11.11 (Journée des célibataires en Chine), le Black Friday, vous pouvez vous attendre à de bonnes affaires dans le magasin qui a tout pour plaire.

