Quand est le « Black Friday » ou le « Black Friday » 2021 ?

Avec l’arrivée de Thanksgiving Day, la saison de Noël est la bienvenue, et des millions de familles américaines se préparent pour le grand dîner de fête, et bien sûr elles chargent les batteries pour vous réveiller tôt pour acheter le déjà célèbre Black Friday ou Black Friday.

Pour cette année, et après que les restrictions dues à la pandémie de COVID-19 ont fait du Black Friday une célébration atypique l’année dernière, la National Retail Federation (NRF) a budgété qu’au moins 158,3 millions de personnes, soit deux millions de plus qu’en 2020, participent dans les achats de produits avec des promotions et des remises, que les centaines de magasins ont à la disposition des consommateurs pour ce jour.

Quand est le Black Friday 2021 aux États-Unis ?

Comme Thanksgiving, qui n’a pas de date fixe sur le calendrier, célébrée le quatrième jeudi de chaque novembre, le Black Friday n’en a pas non plus, car le Black Friday a lieu le lendemain du grand dîner à la dinde. . Cependant, pour être clair et présent ce jour d’offres, il est préférable de le programmer le dernier vendredi de novembre, c’est-à-dire qu’en ce 2021, ce serait le 26. Mais, combien de temps le Black Friday sera-t-il apprécié ?

Il y a longtemps, le Black Friday ne durait qu’une seule journée, mais aujourd’hui, les acheteurs peuvent acheter des articles et des produits en solde tout au long du dernier week-end de novembre et profiter des remises exceptionnelles offertes par Cyber ​​​​Monday.

De cette façon, les entreprises, anticipant d’obtenir de gros bénéfices à ces dates, proposent des marchandises en vente du jeudi soir au vendredi, à minuit, et parfois elles choisissent de continuer les ventes promotionnelles jusqu’au lundi, ou au contraire, elles utilisent comme une stratégie de marché pour lancer un pré Black Friday, en profitant pour épuiser le stock de leurs stocks.

Black Friday Quelle est l’origine de la célébration aux États-Unis ?

L’utilisation de cette expression n’était pas vraiment attribuée aux achats anticipés de Noël. Le terme Black Friday était à l’origine utilisé pour désigner une crise financière majeure résultant de l’effondrement du marché de l’or aux États-Unis, le 24 septembre 1869.

Les financiers de Wall Street, Jay Gould et Jim Fisk, ont tenté d’accaparer le marché national de l’or à la Bourse de l’or de New York pour faire monter en flèche les prix. Cependant, l’intervention du président Ulysses S. Grant a fait s’effondrer son plan, faisant s’effondrer le marché boursier et poussant des milliers d’Américains à la faillite.

Compte tenu de ce qui précède, selon AS, il existe deux versions sur l’origine de cette célébration :

Le premier indique que le terme « Black Friday » est le phénomène qui se produit lorsque les entreprises opèrent avec des pertes financières, ou sont « dans le rouge », qui change au lendemain de Thanksgiving, lorsque des ventes massives leur permettent de réaliser un profit, ou d’être « en le noir. »

La deuxième version est celle qui donne le nom de Black Friday à ce jour, lorsque dans les années 1950 dans la ville de Philadelphie, un jour après Thanksgiving, des milliers de touristes de banlieue sont venus en ville pour commencer leurs achats de Noël, et la police de vue d’une ville chaotique et indisciplinée appelée ce vendredi avec l’expression Black Friday.

Mais ce n’est finalement qu’en 1980 que l’expression « Black Friday » a commencé à être utilisée de manière positive, lorsque tous les commerçants ont commencé à promouvoir cette journée comme une journée de profit pour les vendeurs et les acheteurs.

Aujourd’hui, ce jour devenu populaire dans de nombreuses régions du monde, fait que des millions d’acheteurs dans le monde attendent avec frénésie que le célèbre Black Friday ou Black Friday arrive pour obtenir ce qu’ils ont toujours voulu, et plus encore, avec des remises exceptionnelles. Quelque chose qui aide positivement votre poche.

