Quand est le cadeau de Noël 2021?

22/12/2021 à 00h23 CET

L’attente est terminée. Le jour de la loterie de Noël est arrivé. Ce mercredi 22 décembre, le Teatro Real change son esthétique habituelle pour devenir la salle de l’extraordinaire tirage de la Loterie, qui ce 2021 remet en jeu 2 408 millions d’euros de dotations. Le même montant que l’an dernier.

A partir de 8h00 le mercredi 22 Vous pouvez suivre le tirage en direct sur notre site internet, où nous vous dirons minute par minute tout ce qui se passe. Bien que cette année, certaines restrictions soient toujours en vigueur en raison de la pandémie de coronavirus, comme celle les enfants de San Ildefonso ne pourront pas accorder d’entretiens Aux médias présents au Théâtre Royal, vous pourrez profiter d’images amusantes et d’anecdotes qui se déroulent lors de la célébration du tirage au sort.

Mesures anti-covid au tirage de la loterie

Le public intéressé à y assister (« une capacité réduite » et tant que l’évolution de l’incidence le permet, comme indiqué par Loterías y Apuestas del Estado, vous devez faire la queue et, comme nouveauté, vous recevrez un billet à la billetterie du Teatro Real avec son numéro correspondant siège.

De même, chaque participant Vous devez vous identifier avec votre pièce d’identité et fournir un numéro de téléphone et/ou email comme mesure de protection anti-covid, pour garantir la traçabilité des contacts lors du Tirage. Vous devez rester dans le siège attribué pendant l’événement.

A partir de 8h30, la réunion qui préside l’événement est constituée et les balles sont représentées ci-dessous, elles sont déposées dans la trémie (conteneur transparent qui sert à transférer les balles) et elles sont réparties dans les deux tambours : le grand un avec les numéros et le petit avec les prix. Une fois tout ce processus terminé, normalement vers 09h00, le tirage au sort commence.

Les prix de la loterie de Noël

Les lots du tirage extraordinaire de la Loterie de Noël d’un montant inférieur ou égal à 40 000 euros ne sont pas soumis à la taxe spéciale sur les lots de certaines loteries.

Cela signifie que les gagnants du « Gordo », qui distribue 400 000 euros par lauréat, devront « partager » avec le Trésor 79 500 euros, tandis que les récipiendaires du deuxième prix (125 000 euros le dixième) céderont 24 500 euros et les lauréats du troisième prix (50 000 euros le dixième), soit un total de 9 500 euros. Ces montants sont déduits par l’administration de la loterie elle-même au moment de la collecte de votre prix.