Quand est le jour des mages 2022?

. Le roi Gaspar salue les enfants de son char lors du traditionnel défilé des Trois Sages à la veille de la célébration de l’Épiphanie le 5 janvier 2020 à Madrid.

Après les festivités de Noël du mois de décembre 2021, de nombreuses personnes dans le monde célèbrent l’arrivée des Rois Mages. Cette célébration, conformément à la tradition de l’église et aux écritures bibliques sacrées, est la fête qui accueille l’arrivée des trois mages au portail de Bethléem pour accueillir le fils de Dieu. C’est un événement annuel que les chrétiens célèbrent chaque début d’année.



Dans la célébration de la Fête des Rois, on se souvient du moment où Baltazar, Melchor et Gaspar, se rendent à Bethléem pour adorer le nouveau-né Jésus. Ce moment connu sous le nom d’Épiphanie dans la liturgie, amène les écrits de l’Évangile de Saint Matthieu, qui nomme ces trois personnages non pas comme des rois, mais comme de simples magiciens venus d’Orient, pour faire des cadeaux à l’enfant Jésus.

En effet, Saint Matthieu les mentionna en disant qu’ils cherchaient dans le ciel l’étoile de Bethléem, et qu’ils symbolisaient le culte du Seigneur et les premières années d’évangélisation. Il est à noter qu’au départ il n’était pas précisé sur le nombre de mages, mais seulement jusqu’au Ve siècle, le pape Léon Ier désigna que les trois sages étaient trois.

De plus, on pense qu’ils venaient de différents continents, d’Afrique, d’Asie et d’Europe, bien qu’il soit très probable que leur point d’origine était la Perse, aujourd’hui l’Iran.

S.H. MM. les mages viennent d’arriver à la basilique. Ils se sont prosternés devant la Sainte Vierge et le Seigneur avant de commencer à recueillir les lettres des garçons et des filles de la Confrérie. Une mission très spéciale leur a été confiée : apporter des jouets à d’autres enfants moins fortunés. pic.twitter.com/7JeW1oh94G

L’histoire dit qu’Hérode a rencontré les mages pour indiquer que, lorsqu’ils auraient trouvé le fils de Dieu, ils l’auraient informé afin qu’il puisse lui aussi aller l’adorer, mais la réalité est qu’Hérode a vu en Jésus une menace pour se soutenir dans pouvoir, j’ai donc voulu le tuer.

Quelques jours avant d’arriver à Bethléem, les trois rois ont fait un rêve dans lequel les véritables intentions d’Hérode sont révélées. En arrivant avec le nouveau-né, ils ont décidé de ne pas donner d’indications sur son sort, pour cette raison, le roi de Judée a ordonné de tuer tous les enfants de moins de deux ans dans et autour de Bethléem.

Selon le Museo Del Prado, voici les paroles d’Hérode :

« Lorsque Jésus naquit à Bethléem de Judée à l’époque du roi Hérode, des sages vinrent de l’est à Jérusalem, disant : ‘Où est né le roi des Juifs ? Parce que nous avons vu son étoile à l’est, et nous venons l’adorer ».

En entendant cela, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Et convoqua tous les grands prêtres et les scribes du peuple, il leur demanda où le Christ devait naître. Ils lui dirent : « A Bethléem de Judée ; car c’est ainsi qu’il est écrit par le prophète (…) ». Alors Hérode, appelant secrètement les mages, (…) et les envoyant à Bethléem, dit : « Allez-y et renseignez-vous soigneusement sur l’enfant ; et quand tu le trouveras, fais-le moi savoir, pour que moi aussi j’aille l’adorer ».

Eux, ayant entendu le roi, s’en allèrent ; Et voici, l’étoile qu’ils avaient vue à l’est allait devant eux, jusqu’à ce qu’en arrivant, elle s’arrêta là où était l’enfant. Et quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent avec une grande joie. Et comme ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec sa mère Marie, et tombant à terre, ils l’adorèrent ; et ouvrant leurs trésors, ils lui offrirent des cadeaux : de l’or, de l’encens et de la myrrhe…