Quand est le prochain état des lieux de la PS5 ? 10z viral

La boîte de réception du lundi se demande si Microsoft ou Sony domineront cette génération, car un lecteur admet qu’ils n’aiment pas Hellblade: Senua’s Sacrifice.

Etat de désarroi

Comme toujours, j’ai vraiment apprécié votre couverture de l’E3, GC, et j’étais d’accord avec votre résumé de l’E3 2021 remporté par Xbox.

J’espérais tranquillement que Sony attendait de voir quelles autres annonces, le cas échéant, seraient faites lors de la vitrine étendue de l’E3 de Microsoft avant d’annoncer la date de leur état de jeu équivalent à la vitrine E3. Il ne semble pas encore y avoir de signe d’un nouvel état des lieux, bien que j’apprécie que la vitrine étendue de Microsoft pour l’E3 n’ait eu lieu qu’hier, au moment d’écrire ces lignes, donc j’espère qu’il y aura bientôt une annonce.

Je pense que Sony est partenaire du Summer Game Fest de Geoff Keighley, ce qui me donne l’espoir qu’il y aura bientôt un état des lieux, mais je pourrais voir un état des lieux plus petit, comme le récent Horizon Forbidden West, peut-être pour Kena : Bridge Of Spirits, remplissant plutôt ce besoin de partenariat.

Si Sony ne produit pas d’état de jeu digne d’une vitrine pour l’E3 d’ici une semaine ou deux, alors je ne peux que mettre cela sur le compte de l’arrogance de la part de Sony, où ils pensent qu’ils n’ont pas « besoin » d’être à l’E3 à quelque titre que ce soit.

Ce serait vraiment dommage que ce soit le cas, car l’E3 est un moment où les joueurs attendent avec impatience les grandes annonces de l’année et que le leader de l’industrie des consoles se sépare complètement de cette célébration du jeu serait très décevant.

Et je dis cela en tant que personne qui aime particulièrement les premiers jeux de société de Sony et qui achètera très probablement une PlayStation 5, une fois que j’aurai terminé mon carnet de commandes PlayStation 4 et que les PlayStation 5 seront plus facilement disponibles.

Hubert

CG : C’est une bonne idée d’avoir un autre petit Stare of Play. Nous pourrions facilement les voir jouer un seul match à la fois pour le reste de l’année.

Paradis des vagabonds

En réponse à Cubby’s Reader’s Feature dimanche sur la démo de Stranger Of Paradise, si Square Enix veut vraiment se lancer dans le jeu de style Dark Souls, une suite de Vagrant Story, ou même un remake ou un redémarrage, serait un moyen parfait pour eux d’explorer ce . L’atmosphère de Dark Souls m’a toujours rappelé un peu Vagrant Story de toute façon, avec un gameplay à un personnage, une sensation de solitude, des combats acharnés et très peu d’autres personnages avec lesquels interagir.

À ce jour, Vagrant Story reste mon jeu Square préféré après Final Fantasy 7 et j’ai toujours été vexé qu’ils ne soient jamais revenus dans la franchise. Bien que ce soit bien que Final Fantasy 12 se déroule dans le même monde et ait quelques références.

À ma connaissance, le jeu n’a même jamais été réédité en téléchargement dans sa forme originale, ce qui fait de posséder une PS1 et une copie du jeu le seul moyen de le jouer autre que l’émulation illégale.

Eh bien maintenant, il semble que je me sois persuadé de dépoussiérer ma copie et… aww pourquoi ma PS1 a-t-elle jauni une tache de tabac dans le grenier…?

Glinthawk

Le plus grand fan de Birdo

Après avoir écrit en suppliant la magie de la boîte de réception pour un nouveau Mario Golf (qui a été répondu), puis avoir répondu avec consternation en voyant qu’il n’y avait pas de Birdo (qui a probablement été répondu avec le DLC gratuit), j’ai remarqué qu’un autre choc a été confirmé – il n’y a pas barre de précision.

Je le répète… il n’y a pas de barre de précision.

Vous réglez simplement la puissance de tir et la précision est aléatoire !

Comment diable ont-ils permis que cela se produise? Bien sûr, ils veulent rendre le jeu aussi accessible au plus grand nombre, mais pourquoi ne pas simplement avoir un tir automatique comme avant et laisser les joueurs expérimentés utiliser la précision manuelle ? Quelle parodie complète et totale d’une décision.

Birdo

CG : Vous feriez bien d’attendre l’examen.

Bannissez-les tous

Bonne nouvelle à propos d’EA qui fait des packs de prévisualisation sur FIFA. Il ne restera pas longtemps. Vous pensez combien ils vont perdre, une personne qui achète les packs verra ce qu’elle obtient et pensera : « Non, n’en a pas besoin, j’attendrai ». Vous obtiendrez quelques rares personnes qui ne peuvent pas attendre et qui diront que j’achèterai juste pour ne pas avoir à attendre.

Je pense que tous les achats dans le jeu devraient être interdits et ce n’est pas moi qui suis serré, ils sont juste une source d’argent pour certains qui ne peuvent pas se le permettre en premier lieu. Je veux dire, ils obtiennent de l’argent de la vente du jeu, puis de l’argent du DLC, puis de l’argent des achats dans le jeu. Peut-être pas des trois dans un jeu, mais il ne faudra pas longtemps avant qu’ils ne le fassent.

Cela dit, je ne joue pas à FIFA. Pourquoi jouer au football sur un écran quand vous pouvez faire cette bêtise, sortir et jouer au football pour de vrai.

David

Attends de savoir

Je me demande si Elden Ring devait sortir en octobre/novembre à temps pour la ruée de Noël, mais From a dû le retarder en raison de l’impact du COVID-19, ou pour d’autres raisons.

Si tel était le cas, alors bravo à From pour avoir joué les choses de cette façon et ne pas avoir annoncé une date de sortie trop tôt. Cela bat certainement l’annonce désormais trop courante d’un jeu qui sortira au quatrième trimestre et devra ensuite retarder l’année prochaine.

Janvier semble actuellement étonnamment bon avec cela et Pokémon Legends – espérons-le, aucun des deux ne sera retardé!

NatorDom

Le temps, c’est de l’argent

Je ne vois pas Microsoft gagner la génération suivante/actuelle. Ils font peut-être mieux, mais ils ne semblent toujours pas avoir ces exclusivités de qualité supérieure. Ils peuvent acheter des studios à gauche, à droite et au centre, mais leur historique d’acquisition de studios n’est pas génial.

Rappelez-vous ce qui est arrivé à Rare comme exemple parfait. Bungie avait hâte de partir et Halo n’est plus tout à fait le même depuis. Forza a fière allure mais s’adapte à la machine sur laquelle vous jouez et c’est cross-gen, quelque chose dont les gens se plaignent (personnellement, il est logique que les développeurs rendent leurs jeux disponibles au plus grand nombre et le saut dans les graphiques entre les générations devient plus petit à chaque génération).

Un lecteur a dit que la quantité l’emporterait sur la qualité. Je ne suis pas si sûr, je privilégierais toujours la qualité à la quantité moi-même. En tant que joueur avec des engagements familiaux, j’ai moins de temps libre de nos jours et je préfère le passer à jouer aux meilleurs jeux possibles et pour le moment ce n’est pas Xbox. J’espère qu’à l’avenir, ils auront plus de jeux tueurs que de jeux de remplissage, mais je pense que c’est dans au moins un an, date à laquelle ils pourraient être dans la même situation que la dernière génération.

Pearcey

En cours de lecture : Final Fantasy 7 Remake (PS5) et Zelda : Breath Of The Wild sur Switch.

Lancement à distance

En termes d’annonces, la plus grande déception de l’E3 de cette année doit être la révélation de Starfield, il y avait beaucoup de battage médiatique autour du jeu avant l’événement, mais tout ce que nous avons obtenu était une bande-annonce pré-rendue courte et pas particulièrement impressionnante. avec une date de sortie lointaine.

Sûrement que même le plus ardent supporter Xbox/Bethesda doit considérer cela comme une déception ?

Russel

Ne pas coller l’atterrissage

J’ai été très impressionné par la présentation de Microsoft à l’E3, et personnellement, je ne vois pas comment quelqu’un qui se considère comme un joueur inconditionnel aurait pu voir autrement. J’aime tous les types de jeux sur à peu près tous les systèmes (y compris les jeux de stratégie sur PC) et si quelqu’un laissait des faiblesses de fanboy lui faire rater tous les excellents jeux à venir sur Xbox, je pense qu’il devrait s’en tenir au ‘ casual’ et laisser tout semblant de “hardcore” loin derrière.

La gamme Xbox, juste de la première partie, a Microsoft Flight Simulator, Psychonauts 2, Forza Horizon 5 et Halo Infinite tous à venir avant Noël. Ensuite, il y a l’incroyable STALKER 2 au printemps de l’année prochaine (qui est certes une exclusivité chronométrée par un tiers), et qui sait quoi d’autre sera annoncé à la Gamescom en août et aux Game Awards en décembre, et peut-être aussi via certaines Xbox en direct vitrines de style. The Outer Worlds 2 arrive, évidemment Starfield, Forza Motorsport, Hellblade 2…

Pour moi, Flight Simulator a l’air superbe. J’insiste sur le “look” parce que j’ai joué au jeu sur PC mais mon équipement n’est tout simplement pas à la hauteur. En fait, ma Xbox Series X est à peu près deux fois plus puissante que mon ancien PC monstre, dans tous les départements. J’attends donc avec impatience l’immense tourisme virtuel qu’offre ce jeu incroyablement ambitieux.

Psychonauts 2 est une suite de qualité à un véritable classique et est un jeu incontournable. Maintenant, Halo Infinite est intéressant. Ce n’était pas les graphismes avec lesquels j’avais un problème lors de sa première révélation l’année dernière, mais le gameplay. Et aussi, ces anciens effets d’explosion. Maintenant, je pense que ce sera un jeu solide, et peut-être surprendre quelques personnes, mais il faut garder à l’esprit qu’il s’agit d’un jeu à 60 images par seconde sur toutes les plateformes, y compris la Xbox One de base, et les défis de développement pour réussir cela doivent être grand. (Je pensais que Halo 5, bien que presque incompréhensible au niveau de l’intrigue, était un bon jeu mais beaucoup trop court. Le multijoueur était cependant excellent.

Cependant, Forza Horizon 5 me semble être un paradis du jeu à 100%. Les jeux de conduite ne sont que mon sac, j’aime baisser la musique du jeu et mettre mes rockers préférés sur ma propre chaîne stéréo et déchirer les rues/la boue/le sable/les montagnes. Tous les jeux Horizon précédents étaient superbes et celui-ci pourrait encore hausser la barre.

Mais maintenant, nous sommes passés des fans de Sony à faire une pause dans leurs commentaires et lettres «plus personne n’aime les tireurs» pour intégrer quelques jeux d’Apex Legends ou de Fortnite. Ceci étant parce qu’apparemment Xbox est la boîte de tir. Maintenant c’est “personne n’aime les jeux de rôle occidentaux” Mais bon, n’oublions pas, apparemment personne n’aime les jeux de conduite d’arcade de niveau chef-d’œuvre non plus !

struthyfizz

CG : Vous vous débrouilliez plutôt bien là-bas, jusqu’à ce dernier paragraphe bizarre.

La boîte de réception fonctionne également

Bayonetta 3 va être l’un de ces jeux dont je ne pense pas qu’il existe tant qu’il ne fonctionnera pas sur mon téléviseur. Je ne vois vraiment pas ce que quiconque gagne à ce secret. Les jeux Nintendo réels ont montré plus que cela dans la perspective de leur sortie, le nouveau Zelda en est un exemple.

Gifford

Suis-je le seul à n’avoir pas vraiment aimé le premier Hellblade ? Personnellement je l’ai trouvé prétentieux et ennuyeux, avec des puzzles horriblement répétitifs (vraiment, les puzzles Ridder de Batman ?). Le combat était bien au début mais c’était si simple qu’il a vieilli bien avant la fin.

Smoothie

CG : Nous n’avons pas beaucoup aimé non plus, pour des raisons similaires.

Le sujet brûlant de cette semaine

Le sujet de la boîte de réception de ce week-end a été inspiré par le lecteur Andee, qui vous demande quelle est votre bande originale de jeu vidéo préférée ?

Nous avons organisé des sujets d’actualité similaires dans le passé, donc pour vous assurer que les discussions sont différentes, vos choix musicaux ne peuvent être que des générations actuelles et précédentes (c’est-à-dire PlayStation 4 et 5). Quelle a été votre bande originale préférée de cette période et comment se compare-t-elle à d’autres classiques ?

Écoutez-vous la bande-son séparément du jeu et appréciez-vous l’ensemble ou seulement quelques pistes ? Que pensez-vous des standards actuels de la musique de jeux vidéo et qu’attendez-vous de la nouvelle génération ?

Suivez Metro Gaming sur Twitter et envoyez-nous un e-mail à gamecentral@metro.co.uk

