Quand est le prochain événement UFC? Kattar vs Chikadze sera le premier spectacle de Dana White en 2022

Dana White ne ralentit pas après une autre année historique pour l’UFC alors qu’il cherche à commencer 2022 en beauté à Fight Night 200.

Cette année a été pleine de drames incroyables avec Conor McGregor, Dustin Poirier et Kamaru Usman, tous impliqués dans des combats passionnants.

GETTY

Kattar sera en tête d’affiche du premier PPV UFC de 2022

Et l’année prochaine promet d’être tout aussi excitante avec Francis Ngannou contre Ciryl Gane à l’UFC 270 à venir.

Mais avant cela, Calvin Kattar cherchera à rebondir après sa défaite par décision unanime contre Max Holloway en janvier, mais fait face à une tâche difficile à Giga Chikadze lors du premier événement de 2022.

Kattar contre Chikadze : date et heure de début

L’événement est prévu le samedi 15 janvier 2022 mais le lieu n’a pas encore été confirmé.

La carte principale de l’UFC Fight Night 200 devrait commencer tôt le dimanche matin pour les fans britanniques vers 3 heures du matin.

Kattar (22-5) a une fiche de 6-3 à l’UFC mais n’a pas vu d’action depuis sa défaite contre l’ancien champion Holloway en janvier.

Chikadze (14-2), quant à lui, a mis en place une impressionnante séquence de neuf victoires consécutives, dont un parfait début de vie de 7-0 dans l’octogone de l’UFC.

UFC

Max Holloway a détruit Kattar lors de la dernière sortie de ce dernier dans l’UFC Kattar v Chikadze: TV et diffusion en direct

L’action sera diffusée sur BT Sport et leur couverture des préliminaires commencera à partir de 1h du matin, heure du Royaume-Uni. dimanche 16 janvier.

Il sera diffusé en direct sur le site Web et l’application de BT Sport pour les abonnés.

Les clients mobiles EE pourront obtenir un essai GRATUIT de trois mois de BT Sport en envoyant SPORT au 150. Vous pouvez ensuite annuler l’essai à tout moment.

Les événements Fight Night sont également disponibles via le Passe de combat UFC app, qui coûte 6,99 £ par mois ou 71,99 £ pour un abonnement annuel.

Chikadze a prolongé sa séquence de victoires à neuf en battant Edson Barboza Kattar contre Chikadze: Fight card

Sous réserve de modifications

Carte principale

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL : Calvin Kattar contre Giga ChikadzeMuslim Salikhov contre Michel Pereira

Carte préliminaire

Kleidison Rodrigues contre Zarrukh AdashevDakota Bush contre Viacheslav BorshchevBrian Kelleher contre Saidyokub Kakhramonov

Calvin Kattar a une fiche de 6-3 dans l’octogone Kattar v Chikadze : Qu’est-ce qui a été dit ?

‘Ninja’ Chikadze est actuellement classé trois places en dessous de Kattar au n ° 8 du classement et n’en est pas satisfait.

« Je n’en suis pas satisfait », a déclaré Chikadze à MMA Junkie.

«J’étais n°10. J’ai battu le n°9, mais ce n’était pas seulement un n°9 régulier et ce n’était pas une décision, pas une décision partagée, pas un combat rapproché.

Comme je l’ai dit : je défonce les gens. Quand tu bats quelqu’un comme Edson Barboza et que tu es n°10 et qu’il est n°9, tu n’en fais pas qu’un de plus et deviens n°8. Je dois être quelque part dans le top cinq.