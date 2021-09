Quand est le prochain playtest pour Battlefield Mobile ?

Meilleure réponse: Actuellement, Electronic Arts se prépare pour un petit lot de tests de jeu pour Battlefield Mobile qui sera déployé en Indonésie et aux Philippines à l’automne 2021.

Qu’est-ce que Battlefield Mobile ?

Initialement annoncé en avril 2021, Battlefield Mobile est un jeu que DICE et Industrial Toys développent spécifiquement pour les plates-formes mobiles, dans le but d’apporter une expérience à part entière basée sur les compétences dans les poches des joueurs. Bien que cela puisse signifier que DICE espère avoir un socle de compétences générales pour les joueurs de toutes les expériences, cela fait également allusion à ce que les développeurs essaient d’accomplir tout en créant ce qu’il pense être l’un des meilleurs jeux Android disponibles.

Prendre le monde de Battlefield et le réduire en une expérience plus compétitive tout en essayant de garder leur échelle épique pourrait fonctionner, en théorie. DICE a également mentionné que Battlefield Mobile sera son propre produit autonome et un produit “complètement différent” de toutes les itérations actuelles de Battlefield.

A quand le prochain playtest ?

Pour le moment, aucun test de jeu pour Battlefield Mobile n’a eu lieu, mais Electronic Arts se prépare à changer cela. Malheureusement, peu de gens auront la chance d’essayer le jeu au début. Selon une FAQ sur le jeu sur Answer HQ d’EA, la société a déclaré qu’elle “déploierait régulièrement” une série de tests en Indonésie et aux Philippines qui devraient actuellement être disponibles cet automne.

EA a également noté que ces playtests ne seront disponibles que sur les appareils Android. Cependant, EA a déclaré qu’au fur et à mesure que les tests se poursuivent, la taille et les régions des tests seront étendues pour s’adapter aux nouvelles informations. Bien que ce ne soit peut-être pas la nouvelle la plus excitante pour les joueurs en dehors de ces pays, il est assez facile de s’inscrire pour savoir quand vous serez le prochain à participer au test de jeu.

Electronic Arts dit qu’une fois que le jeu est disponible dans votre région, il vous suffit de vous pré-enregistrer pour le jeu dans votre Google Play Store local. À partir de là, vous serez « automatiquement informé de l’ouverture des tests de jeu dans votre région ».

Une sortie à l’horizon

Actuellement, il n’y a pas beaucoup d’informations sur la date de sortie de Battlefield Mobile ou même sur la date à laquelle une session de test de jeu plus large pourrait sortir. Malheureusement, Electronic Arts n’a donné qu’une vague fenêtre de date de sortie “2022”, donc les fans devront être un peu patients avec celui-ci.

Le jeu étant probablement encore aux tout premiers stades de développement, il semble que DICE et Industrial Toys adoptent une approche beaucoup plus lente des choses et choisissent d’obtenir autant de commentaires que possible avant de présenter Battlefield Mobile à un public plus large.

