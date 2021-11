Quand est le repêchage de la NBA en 2022? Date, heure et lieu

Nous sommes loin du repêchage de la NBA 2022, mais avec le basket-ball universitaire qui se profile, vous vous demandez peut-être quand les meilleurs espoirs du pays entendront leur nom appelé par le commissaire de la NBA, Adam Silver.

La classe de repêchage 2022 devrait avoir beaucoup de joueurs talentueux, avec en tête d’affiche Paolo Banchero de Duke et Chet Holmgren de Gonzaga. Nous vous avons déjà couvert avec un projet de draft NBA 2022, mais le stock de draft de la plupart des joueurs est appelé à changer d’ici le jour du repêchage.

Vous pouvez trouver toutes les informations dont vous avez besoin sur le Draft NBA 2022 ci-dessous.

Quand est le repêchage de la NBA en 2022?

Date: Jeudi 23 juin

Temps: 20 h HE

Le repêchage de la NBA 2022 aura lieu le jeudi 29 juillet. Les joueurs auront jusqu’à 17 h HE le 13 juin pour retirer leur nom du pool de repêchage s’ils choisissent de retourner à l’université.

Chaîne de télévision NBA Draft, comment diffuser en direct

Vous pouvez regarder le Draft NBA 2022 sur ABC (premier tour uniquement) et ESPN (premier et deuxième tours) ou le diffuser via l’application Watch ESPN.

Où est le repêchage de la NBA en 2021 ?

Le repêchage de la NBA 2022 aura lieu au Barclays Center à Brooklyn, NY

Après que le repêchage de la NBA 2020 ait été mené virtuellement depuis les studios d’ESPN à Bristol, Connecticut en raison de la pandémie de coronavirus, il est revenu au Barclays Center de Brooklyn en 2021.