Quand est le tirage au sort du quatrième tour de la FA Cup ? Numéros de balle, heure et détails de la chaîne de télévision

Le tirage au sort du quatrième tour de la FA Cup aura lieu dimanche (.)

Le troisième tour de la FA Cup est presque terminé et nous avons déjà eu droit à d’énormes bouleversements.

Cambridge United a assuré sa place dans le tirage au sort du quatrième tour avec une victoire choc 1-0 contre Newcastle United.

Pendant ce temps, l’équipe de la Ligue nationale Boreham Wood est également dans le match nul de dimanche après sa victoire 2-0 sur l’AFC Wimbledon.

QUAND EST LE TIRAGE AU SORT DU QUATRIÈME TOUR ?

Le tirage au sort aura lieu le dimanche 9 janvier et sera diffusé en direct sur ITV vers 16h50 GMT, avant qu’Arsenal ne joue contre Nottingham Forest.

L’ancien gardien de but de l’Angleterre et de Manchester City, David James, et l’actuelle capitaine d’Arsenal Women, Leah Williamson, procéderont au tirage au sort.

QUAND LES ÉGALITÉS SERONT-ELLES JOUÉES ?

Le quatrième tour de la FA Cup doit se jouer du vendredi 4 février au lundi 7 février.

TIRAGE DES NUMÉROS

Chaque équipe du quatrième tour s’est vu attribuer un numéro pour le tirage au sort :

NUMÉROS DU TIRAGE AU SORT DU QUATRIÈME TOUR DE LA FA CUP

Bois de Boreham

AFC Bornemouth

Stoke City ou Leyton Orient

Southampton

Chelsea

Liverpool ou ville de Shrewsbury

Cardiff City ou Preston North End

Ville de Coventry

Ville de Huddersfield

Brighton et Hove Albion

Kidderminster Harriers

La ville de Leicester

Middlesbrough

Hartlepool United

Everton

Fulham

Tottenham Hotspur ou Morecambe

Palais de Cristal

Brentford

Manchester City

Wigan Athlétique

Luton Town ou Harrogate Town

Plymouth Argyle

Manchester United ou Aston Villa

Wolverhampton Wanderers ou Sheffield United

Cambridge United

Barnsley

Peterborough United

West Ham United ou Leeds United

Rangers du parc du Queens

Charlton Athletic ou Norwich City

Forêt de Nottingham ou Arsenal

