Quand est l’événement en direct Fortnite Chapter 2 ‘The End’ ?

Le temps presse pour le chapitre 2 de Fortnite avec l’événement en direct ‘The End’ commençant ce week-end.

L’événement en direct du chapitre 2 de Fortnite commence à Samedi 4 décembre à 16h HNE – c’est 13h PT et 21h GMT pour le reste d’entre nous – mais lisez la suite pour le coup d’envoi dans chaque région et une ventilation de ce à quoi s’attendre de l’événement !

Nos courageux héros de toutes les franchises sous le soleil affronteront la Cube Queen dans une finale sans pareille.

La fin arrive bientôt, et vous voudrez réserver du temps dans votre emploi du temps si vous voulez voir ce que Epic vous réserve pour la fin de la saison. Cela n’arrive qu’une seule fois, et il n’y a pas de retour possible pour voir ce que vous avez manqué. Assurez-vous d’échanger vos Battle Stars et utilisez également ces barres à l’avance. Il n’y a aucun sens à laisser le butin durement gagné se perdre.

Quelles sont les heures de début de l’événement en direct Fortnite « The End » dans chaque région ?



The End sera mis en ligne le 4 décembre. Mais contrairement aux concerts de Fortnite, il s’agit d’un événement unique. Il n’y a pas de retour en arrière si vous le manquez, et Epic n’offrira pas de rediffusions.

Si vous devez enregistrer l’événement en direct, Epic recommande de configurer votre logiciel avant le début de l’événement, car il n’y a aucun moyen d’obtenir des images par la suite.

Vous devez arriver au moins 30 minutes à l’avance pour vous assurer une place – les serveurs SERONT pleins !

Heures de début de l’événement en direct de la finale du chapitre 2 « The End »

Heure de début:

Région:

16 h HE Est des États-Unis 13 h PT Pacifique États-Unis 15 h CT Centre des États-Unis 21 h GMT Royaume-Uni 22 h CET Europe centrale 5 h AWT (5 décembre) Australie occidentale 8 h AET (5 décembre) Australie orientale 2 h 30 IST (5 décembre) Inde Minuit MSK (5 décembre) Russie 5h CST (5 décembre) Chine

Comment regarder l’événement en direct « The End » de Fortnite Chapter 2 ?

Avant la fin de l’événement en direct, une liste de lecture spéciale sera ajoutée à Fortnite. C’est pour éviter le chagrin qui s’est produit lors d’événements en direct passés, où les joueurs mesquins attendraient que l’action soit sur le point de commencer avant de faire exploser tout le monde.

La liste de lecture de la montre s’ouvre 30 minutes avant le début de l’événement. Vous aurez la possibilité de choisir la liste de lecture lorsque vous vous connecterez, et c’est tout ce que vous devez faire pour regarder l’événement.

Comme pour l’opération Skyfire, nous vous recommandons d’intervenir tôt afin qu’il n’y ait aucune chance de manquer quelque chose. The End prend en charge les groupes jusqu’à 16 joueurs, si vous souhaitez amener tout un groupe.

Quiconque se connecte avant le début de l’événement recevra 225 000 XP en récompense pour la saison se terminant un jour plus tôt que la normale.

Que va-t-il se passer pendant l’événement en direct Fortnite ?

Epic n’a pas mentionné combien de temps durera l’événement en direct The End. Cependant, les missions de fin de chapitre précédentes duraient environ une demi-heure, bien que celle-ci puisse durer plus longtemps car elle termine toute la saison.

L’équipe Fortnite a apparemment réprimé les fuites et ne révèle pas grand-chose à quoi s’attendre. Nous savons qu’il y a une confrontation entre vous et la Cube Queen, et votre objectif est de lutter contre la corruption de Sideways. C’est à peu près tout, cependant.

Assurez-vous d’avoir fait tout ce dont vous avez besoin pendant la saison en cours avant le début de l’événement. Les quêtes des packs de quêtes seront reportées à la saison 3, mais pas grand-chose d’autre ne le sera. Toutes les Battle Stars inutilisées sont automatiquement échangées, mais les objets permettant de déverrouiller les styles Toona Fish ne le seront pas. Cube Queen et d’autres quêtes spécifiques au chapitre expireront également, tout comme vos barres inutilisées.

Quant à ce qui se profile à l’horizon après The End, il y a eu quelques fuites de Fortnite Chapter 3 à réfléchir.

Mais bien qu’il y ait encore beaucoup d’incertitudes sur ce à quoi s’attendre dans Fortnite Chapter 3, vous pouvez au moins vous rassurer en commençant le chapitre en tant que Naruto, enfin. Il y a aussi une collaboration Riot et Fortnite dont il faut profiter, bien que ce ne soit pas seulement l’île qui change au chapitre 3. Une autre partie de Fortnite ne sera plus jamais la même non plus.