Quand est l’événement en direct pour terminer la saison 5 du chapitre 2? Date de sortie de Zero Crisis

La saison 5 de Fortnite touche enfin à sa fin et tout le monde regarde maintenant vers l’avenir. Une fuite a peut-être révélé des skins qui sortiront dans la prochaine version du jeu, mais beaucoup de gens se demandent simplement: quand est l’événement en direct dans Fortnite Chapter 2 Season 5? Vous trouverez ici tout ce qui a été partagé jusqu’à présent sur le moment de l’événement en direct de fin de la saison 5 du chapitre 2 en connaissant la date de sortie de Zero Crisis.

Alors que la finale de la version actuelle du jeu est à l’horizon, sachez qu’il y aura des défis de la semaine 15 à compléter et qu’ils ont été divulgués en ligne. Ces défis ne semblent pas être trop difficiles, ce qui est une bonne nouvelle alors que nous passons à la saison 6.

Vous trouverez ci-dessous la date prévue de l’événement en direct de Fortnite Chapter 2 Season 5 en connaissant la date de sortie de Zero Crisis.

Date de sortie de Fortnite Zero Crisis

La date de sortie de l’événement Zero Crisis à Fortnite est le 16 mars.

Cette date de sortie pour l’événement Zero Crisis dans Fortnite correspond au début de la saison 6, et vous pourrez tout vivre par vous-même via une mission solo.

La finale de Zero Crisis d’Epic Games pour la saison 5 sera regardable en ligne en même temps que tout le monde, mais les joueurs pourront également la terminer seuls à n’importe quelle vitesse.

Lorsque vous vous connectez pour la première fois le 16 mars, vous pourrez jouer jusqu’à la fin de la mission de l’agent Jones.

Nous ne savons pas exactement ce qui va se passer, mais Epic Games dit « il est sûr de façonner la réalité telle que nous la connaissons ».

Ce contenu n’a pas pu être chargé Vous voulez d’abord le regarder en ligne? Nous aurons bientôt des détails sur la façon dont vous pouvez regarder la première mondiale avec tout le monde! Avant la fin de la saison:

✔️Pensez vos bars

✔️Terminez le Battle Pass

✔️Terminez vos quêtes Pour toutes les informations: https://t.co/DVG3lqgxU2 – Fortnite (@FortniteGame) 9 mars 2021

Quand a lieu l’événement en direct dans Fortnite Chapter 2 Season 5?

Aucune date ou heure de sortie n’a été mentionnée pour la date à laquelle l’événement en direct de Fortnite Chapter 2 Season 5 aura lieu.

Cependant, l’événement en direct de Fortnite Chapter 2 Season 5 devrait avoir lieu vers le 15 mars et Epic Games fournira plus d’informations dans un proche avenir.

Nous mettrons à jour cet article lorsque Epic Games expliquera comment regarder Zero Crisis simultanément en ligne avec tout le monde.

Mais, même si vous manquez le spectacle en direct, la bonne nouvelle est que vous pourrez en faire l’expérience par vous-même le 16 mars.

