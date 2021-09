Quand est né le fils de Chuy Almada ? Sa femme en parle

Telemundo Chuy Almada est un entraîneur mexicain, un facteur de motivation et un concurrent et l’un des favoris de la première saison. En plus de battre des records dans la compétition.

Le programme de compétition à succès du réseau Telemundo, Exatlon États-Unis, est en pause depuis la cinquième saison, un épisode historique où deux athlètes, un homme et une femme, ont été couronnés pour la première fois.

Les fiers vainqueurs étaient deux favoris de départ, le boxeur portoricain Jeyvier Cintrón, et la championne du beau jeu, Norma Palafox, qui est revenue dans les arènes à la recherche de tenir une promesse qu’il avait faite à sa mère, celle de remporter la victoire. dans la soi-disant « concurrence la plus féroce de la planète ».

C’est que le boxeur mexicain, entraîneur personnel et motivateur, dans ses différents passages à travers la réalité sportive, est devenu une forte présence, non seulement en faisant de nombreuses démonstrations de compétences étendues et de stratégie sportive, mais aussi en étant un rocher pour ses coéquipiers et en les infectant pour toute son énergie inépuisable et ses bonnes vibrations.

Ce n’est pas en vain qu’Almada, surnommé “El Toro”, a réussi à amasser une grande masse d’adeptes qui suivent chacun de ses pas à travers ses réseaux sociaux, dans lesquels il partage son quotidien, ses routines d’exercices rigoureuses, et bien sûr , la plus belle étape de sa vie puisque très bientôt il deviendra père de son premier enfant avec sa femme Diana Avilés.

C’est en février dernier que le couple a partagé avec ses followers la bonne nouvelle qu’un bébé allait arriver, et depuis lors, ils n’ont cessé de partager chaque étape et moment spécial qu’ils ont vécu, toujours main dans la main avec leurs familles et leurs fans, qui ne cessent de envoyez-leur de gentils messages.

Quand est né le fils de Chuy Almada ?

Récemment c’est Diana Avilés, l’épouse de Chuy, qui a partagé des détails sur la prochaine naissance du bébé, qui sera un garçon et appellera Jésus, comme son père, assurant que cette dernière étape de la grossesse avait été beaucoup appréciée, mais que elle mourait d’envie de tenir son bébé à naître dans ses bras.

Accompagnée d’une jolie photo sur laquelle Diana pose un verre sur son ventre déjà assez prononcé, elle a écrit ce message :

“J’ai toujours voulu faire çaoooo 😂🙌

Je profite vraiment des dernières semaines en partageant le même corps avec mon bébé Jésus 🥰 mais la vérité c’est que je meurs déjà d’envie de l’avoir dans mes bras, il ne nous reste plus qu’à attendre 6 semaines ! (Ou peut-être un peu moins)

Ils me posent beaucoup de questions, et si je suis honnête, je n’ai pas peur de l’accouchement 🙊 J’imagine que ça va faire mal comme rien dans la vie, mais l’excitation de rencontrer mon petit gagne ! “

“Comme tu es belle avec un taureau à l’intérieur de toi”, a écrit Chuy Almada dans les messages, où les signes d’affection ont été immédiats, souhaitant le meilleur à ces nouveaux parents. Un autre adepte a souligné à quel point Diana Avilés était belle, un peu moins de 6 semaines pour accoucher. “Littéralement pur bébé Diana, tu as l’air divin😍 déjà presque✨✨✨”

De là, nous vous envoyons les meilleures énergies pour ce beau couple dans le nouveau chemin qu’ils entreprendront bientôt en tant que parents.

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires