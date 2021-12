Quand est Noël 2021 ? | NowMyism.com

. Un sapin de Noël géant est vu dans le magasin vide des Galeries Lafayette le 19 novembre 2020 à Paris, France.

Avec la célébration de Thanksgiving, la saison des fêtes a été officiellement accueillie, qui comprend la veille de Noël et les fêtes de Noël.

Ce moment privilégié de rencontre entre amis et famille, caractérisé par l’émergence des valeurs d’amour et de partage, vient avec toute sa joie dans chacun des foyers qui le célèbre par tradition, et dans lequel chacun s’apprête à décorer les maisons avec des lumières colorées et des décorations animées. De plus, le grand dîner de Noël est prévu, et les foyers latins préparent la construction de la crèche pour prier la neuvaine à l’Enfant Jésus pendant neuf jours.

Les symboles de #Noël, notamment la crèche et le sapin décoré, nous rappellent la certitude qui remplit nos cœurs de paix : joie pour l’Incarnation, pour Dieu qui devient familier, habite avec nous, instille l’espérance en nos jours. – Pape François (@Pontifex_es) 16 décembre 2021

De toute évidence, il commence à se demander quel sera le cadeau avec lequel ils surprendront leurs proches le jour de Noël, et donc le shopping fait également partie du plan de Noël. Mais savez-vous quand et quel jour est Noël en 2021 ?

Pour cette année 2021 la fête de Noël marquera au calendrier le samedi 25

Alors que la veille, c’est-à-dire le vendredi 24 décembre, c’est le réveillon de Noël, les enfants vont préparer leur pyjama, se coucher et attendre l’arrivée des cadeaux du Père Noël, de Saint Nicolas ou de l’Enfant Dieu, selon la tradition familiale. .

Veille de Noël et Noël : quelle est la différence ?

La veille de Noël, qui, comme nous l’avons dit, est le vendredi 24 décembre, est un mot qui fait référence à la célébration des familles chrétiennes et catholiques au cours de laquelle le pèlerinage que les habitants de Bethléem et de ses environs ont fait pour arriver à la crèche où Marie et Joseph sont restés pour attendre la naissance de leur enfant. Tout le monde voulait être au moment de la naissance du Messie pour pouvoir l’adorer.

De cette façon, selon la tradition, lorsque l’horloge sonne minuit le 24, elle est transférée de la veille de Noël à Noël parce que l’enfant Jésus est déjà «né».

Or, Noël est un mot qui vient du latin « nativitatis », qui signifie « naissance », donc avec ce nom une allusion a été faite à l’heure et au jour où le fils de Dieu fit son apparition sur terre comme le seul sauveur de le monde.

Quelle est l’origine de Noël ?

« Le choix du 25 décembre n’est pas basé sur la Bible », explique L’Encyclopédie de Noël, mais sur les fêtes romaines païennes qui étaient célébrées à la fin de l’année », à l’époque du solstice d’hiver, lorsque les jours commencent à rallonger , dans l’hémisphère nord. Ces fêtes comprenaient les Saturnales, en l’honneur de Saturne, dieu de l’agriculture, « et les fêtes combinées de deux dieux solaires, le Soleil romain et la Mitra persane », note la même encyclopédie.

Ces dernières commémoraient la naissance des deux dieux et étaient célébrées le 25 décembre, date du solstice d’hiver selon le calendrier julien.

Ces fêtes païennes ont commencé à être « christianisées » en 350 après JC, lorsque le pape Jules Ier a désigné le 25 décembre comme anniversaire de Jésus. « La Nativité a progressivement assimilé ou supplanté tous les autres rites du solstice », a déclaré l’Encyclopédie de la religion.

L’imagerie solaire était de plus en plus utilisée pour représenter le Christ ressuscité (qui était aussi appelé le Soleil invaincu), et l’ancien disque solaire est devenu le halo des saints chrétiens.

Que fais-tu à Noël ?

Pour le christianisme, la célébration de Noël implique plusieurs traditions. Un banquet est généralement organisé qui commence au dîner du réveillon de Noël le 24 décembre et dure jusqu’après minuit (c’est-à-dire jusqu’au jour de la naissance), des naissances, des crèches ou des crèches sont assemblées (modèles de Bethléem qui représentent la crèche), Noël des chants de Noël sont chantés et un arbre est orné.

Noël a transcendé les limites de la religion et est symbolisé par le Père Noël (également connu sous le nom de Saint Nicolas et Père Noël), un personnage inspiré par un évêque grec, qui était chargé d’apporter des cadeaux aux enfants du monde entier à 00h00 Le 25 decembre.

Les coutumes et traditions de Noël

Celles-ci varient selon la zone géographique et la culture, mais l’une des coutumes les plus profondément enracinées dans le monde est le placement de l’arbre de Noël. Dans les pays hispaniques, la personnification de la naissance à travers la crèche est très traditionnelle, et autour de laquelle on fait des chants appelés chants de Noël.

Dans les pays anglo-saxons et nordiques, il est très fréquent que le Père Noël arrive dans un traîneau tiré par des rennes chargé de cadeaux et recouvert de neige.

Quelque chose qui ne manque nulle part dans le monde est la livraison de cadeaux, qui, aussi petits soient-ils, sont offerts avec beaucoup d’amour et chargés de sens.

L’arrivée du sapin de Noël

L’origine de l’utilisation de l’arbre comme élément caractéristique pour décorer à Noël est incertaine, mais il existe plusieurs légendes sur la façon dont il a fini par être l’un des objets les plus symboliques de cette fête. Le christianisme a utilisé une stratégie pour mettre fin à ce qu’il considérait comme des fêtes païennes et consistait à associer à la fois les objets et les dates d’autres religions aux célébrations chrétiennes.

Ainsi, au VIIIe siècle, selon l’une des légendes les plus répandues, un missionnaire nommé Boniface se trouvait en Allemagne et abattit un arbre consacré à Thor auquel un sacrifice était offert pendant l’hiver. Le missionnaire a laissé en échange un autre arbre, un sapin, qui a commencé à être adoré chaque année comme la raison de la naissance de Jésus.

Symboles de Noël aux USA

Il y a quelques symboles caractéristiques de Noël en Amérique :

-Les légendes du gui- Le gui est une plante partiellement parasite car il a de la chlorophylle et effectue la photosynthèse, mais il a besoin d’obtenir de l’eau et des sels minéraux de la sève d’autres arbres, donc il pousse sans aucun contact avec la terre, il vit exclusivement … pic.twitter .com / 8R2NxxX3GX – Alma Delia Vare (@LostADN_) 12 décembre 2021

• Allez couper le sapin de Noël : Aux États-Unis, c’est une tradition d’aller en famille dans les fameuses « Christmas Tree Farms » pour choisir le plus bel arbre, le couper et le rapporter à la maison. Ce rituel est connu sous le nom de « fête de décoration de sapin de Noël ». Et puis, décorez-le parmi tous les membres de la famille.

• Mettez les chaussettes dans la cheminée : Une autre tradition de Noël est que chaque membre de la famille doit mettre un bas de Noël avec son nom sur la cheminée et à l’intérieur, le Père Noël laissera des bonbons et des cadeaux pour chacun.

• Baiser sous le gui : Une tradition bien connue qui a lieu aux États-Unis consiste à placer du gui dans un endroit élevé en béton de sorte que chaque fois qu’il y a deux personnes en dessous, elles doivent s’embrasser.

• Mangez des biscuits de Noël : Le bonbon typique de Noël aux États-Unis sont les biscuits au pain d’épice bien connus. Vous pouvez les trouver avec toutes sortes de formes de Noël : étoiles, chapeaux de père Noël, bonhommes de neige…

