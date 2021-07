Quand est Poirier vs McGregor 3 : date, heure et lieu du combat

Ces dernières années, Conor McGregor nous a habitués à beaucoup espacer ses combats à l’UFC. Sa dernière défaite contre Poirier, en janvier, l’a vu revenir plus tôt avec un seul objectif : gagner.

Aux dates proches de la fête nationale des États-Unis, il y a toujours un grand événement UFC. En 2020, le covid l’a empêché et en 2021, ils ont voulu respecter le week-end férié, mais six jours après le 4 juillet, la société revient et le fait avec un panneau d’affichage qui aura la trilogie tant attendue entre Poirier et McGregor. L’UFC 264 a lieu ce samedi 11 juillet 2021 au T-Mobile Arena de Las Vegas à partir de 15h15 (heure locale). Le deuxième tour des préliminaires débutera à 17h00 (heure locale) et la carte principale débutera à 19h00 (heure locale).

Espagne: 00 : 15/02 : 00/04 : 00 heures.États Unis: 18 : 15/20 : 00/22 : 00 heures (HAE) / 15 : 30/17 : 00/19 : 00 heures (PDT).Mexique: 17 : 15/19 : 00/21 : 00 heures.le Chili: 18 : 15/20 : 00/22 : 00 heures.La Colombie: 17 : 15/19 : 00/21 : 00 heures.Argentine: 19 : 15/21 : 00/23 : 00 heures.Pérou: 17 : 15/19 : 00/21 : 00 heures.

* Ordre des horaires : Premiers préliminaires, Préliminaires et carte stellaire.

Le UFC 263 Il peut être suivi à travers la télévision et les différentes applications dans les rubriques suivantes :

Panneau d’affichage stellaire : PPV (États-Unis via ESPN +), DAZN en Espagne, Fox Action Premium (Mexique et Chili) et ESPN (Amérique latine, sauf Mexique et Chili).Préliminaires: ESPN (États-Unis), Fox Sports (Mexique et Chili), DAZN (Espagne), ESPN (Amérique latine, sauf Mexique et Chili) et UFC Fight Pass (Amérique latine et Espagne).Premiers préliminaires : Passe de combat UFC (dans le monde entier).

Dans AS, vous pouvez également continuer à l’UFC 263, qui se terminera par la trilogie entre Dustin Poirier et Conor McGregor. Avec nous, vous aurez la meilleure minute par minute, les images les plus importantes de l’événement et les déclarations des protagonistes, ainsi que la chronique dès la fin de l’événement.