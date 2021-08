Quand est sorti l’épisode 9 de la saison 5 de Rick et Morty ? Date de retour, bande-annonce et plus

Rick et Morty saison 5, épisode 9 a une date de sortie : dimanche 5 septembre 2021. Fonctionnant comme une finale qui regroupe les deux derniers épisodes attendus de la saison, « Forgetting Sarick Mortshall » et « Rickmurai Jack », la série prend une brève pause dans la saison 5 pendant que nous attendons la finale.

Les fans de la série animée qui sont à jour sauront que l’épisode 8 de la saison 5 de Rick et Morty était intense – un épisode riche en traditions et en émotions qui a sans doute demandé un peu de répit immédiatement après. Mettre le spectacle sur une brève pause n’est donc pas nécessairement une mauvaise chose, d’autant plus que l’attente est si courte.

Voici ce que nous savons sur Rick et Morty saison 5, épisode 9 jusqu’à présent, y compris une bande-annonce de ce qui va arriver.

Quand est-ce que l’épisode 9 de la saison 5 de Rick et Morty est publié sur Adult Swim?

Rick et Morty saison 5 épisode 9 est diffusé sur Adult Swim aux États-Unis sur dimanche 5 septembre à 23h00 heure de l’Est (ou 22h00 heure centrale/23h00 heure du Pacifique). Si vous manquez l’épisode mais que vous avez les détails de votre fournisseur de câble disponibles, il est possible de vous connecter à Adult Swim et de diffuser les épisodes de la saison 5. L’épisode 1 est actuellement disponible pour regarder gratuitement.

Calendrier de sortie de la saison 5 de Rick et Morty

La saison 5 de Rick et Morty s’est déroulée jusqu’à l’épisode 9 sans interruption jusqu’à présent – ​​un soulagement après la pause ennuyeuse de mi-saison de la saison 4. Voici le programme de la saison 5 :

Rick et Morty saison 5 épisode 1 (“Mort Dinner Rick Andre”) – Dimanche 20 juinRick et Morty saison 5 épisode 2 (“Mortyplicity”) – Dimanche 27 juinRick et Morty saison 5 épisode 3 (“A Rickconvenient Mort”) – Dimanche 4 juilletRick et Morty saison 5, épisode 4 (« Rickdependence Spray ») – Dimanche 11 juilletRick et Morty saison 5, épisode 5 (« Amortycan Grickfitti ») – Dimanche 18 juilletRick et Morty saison 5, épisode 6 : (‘ Rick & Morty’s Thanksploitation Spectacular’) – Dimanche 25 juilletRick et Morty saison 5, épisode 7: (‘Gotron Jerrysis Rickvangelion’) – Dimanche 1er aoûtRick et Morty saison 5, épisode 8 (“Rickternal Friendshine of the Spotless Mort”) – dimanche 8 aoûtRick et Morty saison 5, épisode 9 (“Oublier Sarick Mortshall”) – Dimanche 5 septembreRick et Morty saison 5, épisode 10 (“Rickmurai Jack”) – dimanche 5 septembre

Bande-annonce de l’épisode 9 de la saison 5 de Rick et Morty

Il y a un bref teaser pour Rick et Morty saison 5, épisode 9 qui demande « qu’est-ce que Rick sans Morty ? Découvrez-le ci-dessous :

Rick et Morty est-il la saison 5 sur HBO Max ?

Rick et Morty La saison 5 ne peut actuellement pas être diffusée sur HBO Max, seulement les saisons 1 à 4. Vous devrez regarder l’émission sur Adult Swim pour rester à jour pour le moment.

Quand est-ce que l’épisode 9 de la saison 5 de Rick et Morty est diffusé sur E4 au Royaume-Uni?

L’épisode 9 de la saison 5 de Rick et Morty sera probablement diffusé sur la chaîne britannique E4 à 22h le lundi 6 septembre, basé sur le modèle de sortie de chaque épisode précédent jusqu’à présent. Par la suite, les épisodes sont diffusés gratuitement à la demande sur All4, vous n’avez donc pas besoin de les regarder en direct.

Quand la saison 5 de Rick et Morty arrive-t-elle sur Netflix en Australie?

En Australie, les épisodes de Rick et Morty sont accélérés des États-Unis à Netflix, même si vous devrez attendre quelques heures pour que de nouveaux épisodes apparaissent sur le service – c’est certainement préférable à l’approche de Netflix la saison dernière, dans laquelle les épisodes seraient arrivent sur le service une semaine derrière le reste du monde. L’épisode 9 de la saison 5 arrivera sur Netflix en Australie vers environ 17h (AEST) le lundi 6 septembre.

La saison 5 de Rick et Morty sortira-t-elle sur Netflix UK ?

Vous ne pouvez actuellement pas regarder la saison 5 de Rick et Morty sur Netflix au Royaume-Uni, uniquement les saisons 1 à 4. Nous espérons cependant qu’il sera éventuellement ajouté à la bibliothèque.