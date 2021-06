Quand est survenu le 1er cas de Covid-19 et où ? Voici ce que révèle une étude

in

Le premier cas officiel de Covid-19 a été signalé en décembre 2019 sur le marché des fruits de mer de Huanan à Wuhan (Photo d’archives : .)

Coronavirus: La nouvelle étude révèle que le virus qui cause Covid-19 doit avoir commencé à se propager en Chine en octobre 2019 ; deux mois avant le premier cas de Covid-19 signalé dans la ville de Wuhan, le centre commercial de la Chine. L’étude révèle que le virus est apparu pour la première fois de début octobre à mi-novembre en 2019. Selon les affirmations publiées dans la revue PLOS Pathogens, des chercheurs de l’Université britannique de Kent ont utilisé une méthode de science de la conservation pour aider à déterminer l’estimation. Ils ont également estimé qu’il y avait de fortes chances que le virus émerge le 17 novembre 2019. Et que le virus s’était probablement déjà propagé dans le monde d’ici janvier 2022.

Le premier cas officiel de Covid-19 a été signalé en décembre 2019 sur le marché des fruits de mer de Huanan à Wuhan. Cependant, des rapports suggèrent que les cas n’avaient aucun lien avec Huanan ; ce qui signifie que le SARS-CoV-2 circulait probablement avant d’atteindre le marché humide de Wuhan. L’étude conjointe entre la Chine et l’Organisation mondiale de la santé fin mars a également montré qu’il n’y avait aucun lien entre le virus et le marché de Wuhan. Il aurait pu y avoir des infections humaines sporadiques qui auraient pu se produire avant que le virus ne se déclare dans la ville de Wuhan, a ajouté le rapport.

Mais une autre théorie a fait surface cette semaine lorsque, dans un article publié sous forme de préimpression, Jesse Bloom du Fred Hutchinson Cancer Research Center, basé à Seattle, a récupéré les données de séquençage supprimées des premiers cas de Covid-19 en Chine. Selon les données fournies dans le formulaire, les échantillons prélevés sur le marché de Huanan n’étaient pas représentatifs du SARS-CoV-2 dans son ensemble. Ils étaient une variante d’une séquence progénitrice circulant plus tôt, qui s’est propagée à d’autres parties de la Chine.

Les National Institutes of Health des États-Unis ont déclaré à . que les échantillons utilisés dans l’étude avaient été soumis à la Sequence Read Archive (SRA) en mars 2020. Ils ont toutefois été supprimés par la suite à la demande des enquêteurs chinois, qui ont déclaré qu’ils seraient mis à jour et soumis à une autre archive.

La suppression des données a intensifié le doute des critiques et ils ont déclaré que c’était une preuve supplémentaire que la Chine tentait de cacher les origines de Covid-19. Alina Chan, chercheuse au Broad Institute de Harvard, a écrit un tweet disant « Pourquoi les scientifiques demanderaient-ils de supprimer les données clés qui nous mèneront à l’origine du COVID-19 ?

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.