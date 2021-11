Quand est « Thanksgiving Day » en 2021 ?

. Un immigré guatémaltèque sculpte une dinde de Thanksgiving le 24 novembre 2016 à Stamford, Connecticut.

Novembre est là ! Et ce mois-ci, l’une des fêtes et des jours les plus populaires de la culture nord-américaine est célébrée. Surtout aux États-Unis et au Canada, Thanksgiving ou Thanksgiving marque le jour pour lequel remercier sur le calendrier. Par conséquent, c’est la coutume et la tradition que les familles et les amis se réunissent pour dîner sur une délicieuse dinde et d’autres aliments typiques.

Ce Thanksgiving 2021 est le jeudi 25 novembre

Ce grand dîner de fête qui a lieu chaque année, le quatrième jeudi du mois de novembre, et qui pour ce 2021 sera ajusté dans le calendrier au 25 novembre, est une date où les familles seront reconnaissantes pour tout ce que donne la vie, un un acte qui contient dans son essence non seulement l’acte de remercier pour les biens matériels, mais aussi de remercier pour une autre année d’être entouré de la compagnie et de l’amour de la famille et des amis.

De la même manière, cette célébration est également commémorée par d’autres pays du monde, tels que le Canada, l’Allemagne, le Japon, le Libéria en Afrique et les îles des Caraïbes de Santa Lucia et Grenade. De plus, il existe d’autres territoires qui célèbrent Thanksgiving comme Porto Rico, Leiden (Pays-Bas, quatrième jeudi de novembre) ou l’île de Norfolk (Australie, mercredi dernier de novembre).

Ne laissez pas le temps s’écouler et cherchez à l’avance vos ingrédients pour le dîner typique de Thanksgiving, en particulier la fameuse TURQUIE, qui est généralement épuisée dans tous les supermarchés.

Thanksgiving une histoire à retenir

Thanksgiving 2021 s’annonce comme le repas le plus cher de l’histoire de la fête. Presque tous les ingrédients, de la dinde au café d’après-dîner, devraient coûter plus cher que jamais. https://t.co/JIVaUiucuC – Le New York Times (@nytimes) 25 octobre 2021

L’origine de ce festival réside lorsqu’en 1620 les premiers colons sont arrivés aux États-Unis d’Angleterre traversant l’Atlantique, ils se sont installés dans les terres de ce qui est maintenant connu sous le nom de Massachusetts, mais après avoir subi une première année d’un hiver rigoureux et d’une pénurie de nourriture. , ils rencontrent d’autres habitants de ce lieu qui leur tendent la main. Les indiens Wampanoag offrirent toute leur aide en leur apprenant à cultiver la terre, chasser et pêcher et au bout d’un certain temps à l’automne 1621 les colons anglais réussirent à récolter leur première récolte de céréales et de courges, un moment de bonheur qui les conduisit à d’avoir un grand banquet afin de remercier Dieu pour la récompense de leurs grands efforts et le fait qu’ils aient eu l’aide des Wampanoag.

« Le printemps suivant, les Indiens Wampanoag ont appris aux colons à récolter du maïs et d’autres cultures indigènes, et ils ont également appris aux nouveaux arrivants à pêcher et à chasser » – Ambassade des États-Unis.

Cette première version de la célébration était connue sous le nom de premier « Thanksgiving américain », mais ce n’est qu’en 1789 que le président George Washington a proclamé le jour « Thanksgiving Day ».

Puis, en 1983, le président Abraham Lincoln l’a déclaré fête nationale, et enfin en 1941, il a été officialisé par le président Franklin D. Roosevelt comme fête nationale au cours de laquelle l’histoire des colons anglais devait être commémorée, et en même temps avec Cette célébration a envoyé un message de bienvenue à Noël, et a donc ouvert le commerce aux Américains pour commencer leurs achats de Noël.

L’HISTOIRE DERRIÈRE LE JOUR DE L’ACTION DE GRÂCE AUX ÉTATS-UNIS ! QU’EST QUE C’EST ? QU’EST-CE QUI EST MANGE? POURQUOI THANKSGIVING CÉLÉBRE LE JOUR DE THANKSGIVING (THANKSGIVING AUX ÉTATS-UNIS) L’HISTOIRE DERRIÈRE CELA, LES TRADITIONS, CE QUE C’EST ET BIEN PLUS. BONJOUR A TOUS, BIENVENUE SUR MA CHAINE, JE VOUS INFORME SUR LA VIE AUX USA ET COMME NOUS FAISONS DES VIDÉOS VLOG AVEC MON MARI AMÉRICAIN ET MON CHIOT PÉRUVIEN… 2018-11-20T20:29:54Z

Pourquoi le président épargne-t-il la vie d’une Turquie ?

Le dévoilement de la dinde nationale de Thanksgiving est une cérémonie qui a lieu à la Maison Blanche chaque année peu avant Thanksgiving. Le président des États-Unis est représenté avec une dinde domestique vivante, généralement la variété Broad Brasted White. En général, la Fédération nationale des dindes et le Conseil national des oiseaux et des œufs y participent. La cérémonie date de 1940, les présidents sauvant de temps en temps l’oiseau qui leur a été présenté, depuis 1989, lors du premier Thanksgiving de George HW Bush en tant que président, c’est une tradition annuelle que le président « pardonne » la dinde.

Le premier président à délivrer officiellement un « pardon » à sa dinde était Ronald Reagan, qui a pardonné à une dinde nommée Charlie et l’a envoyé dans un zoo en 1987.

