Quand et comment Dick Clark est-il mort?

Dick Clark était une personnalité bien connue de la télévision et de la radio qui a travaillé dans le show business pendant plus de 50 ans. Également un acteur clé des émissions du réveillon du Nouvel An d’ABC de 1972 à 2004, l’année où il a été victime d’un accident vasculaire cérébral. Il a transféré les fonctions d’hébergement à Ryan Seacrest en 2006 et a fait des apparitions jusqu’à sa mort en 2012. Voici ce que vous devez savoir sur la mort de l’hôte légendaire.

Clark est décédé d’une crise cardiaque en 2012

Dick’s Final Goodbye – Nouvel An Rockin Eve 20122012-04-20T03: 53: 52Z

En avril 2012, l’agent de Clark, Paul Shefrin, a déclaré à ABC News que Clark était décédé d’une «crise cardiaque» à l’âge de 82 ans. Mais il avait travaillé sans relâche jusque-là pour se remettre de l’AVC de 2004 qui l’avait laissé partiellement paralysé et lui avait causé des problèmes d’élocution. Mais après avoir pris un an de congé, il est retourné au spectacle du Nouvel An chaque année en tant qu’invité chaque année jusqu’à sa mort.

Seacrest, qui a succédé en tant qu’hôte principal après l’AVC de Clark, a publié une déclaration émouvante lorsque Clark est décédé.

«Je suis profondément attristé par la perte de mon cher ami Dick Clark», a déclaré Seacrest à l’époque. «Cela a vraiment été l’une des plus grandes influences de ma vie. Je l’ai idolâtré dès le début et, au début de ma carrière, j’ai été honoré de ses généreux conseils et suggestions. Quand j’ai rejoint son émission en 2006, c’était un rêve devenu réalité de travailler avec lui à chaque réveillon du Nouvel An au cours des six dernières années. Il était intelligent, charmant, drôle et toujours un vrai gentleman. J’ai beaucoup appris de lui et je lui serai toujours redevable pour sa foi et son soutien. Il était un présentateur et un homme d’affaires notables et a laissé un riche héritage aux téléspectateurs du monde entier. Il nous manquera tous. “

ABC News a rapporté que le Museum of Broadcasting Communications expliquait ce que Dick Clark Productions faisait à la télévision: c’était plus de 7 500 heures de programmation, plus de 30 séries et 250 émissions spéciales.

“Pendant plus d’un demi-siècle, Dick Clark a apporté le meilleur de la musique américaine au public à travers le pays, créant des carrières et d’innombrables fans pour les artistes sur ses spectacles emblématiques, American Bandstand et New Year’s Rockin ‘Eve”, a déclaré le président. Le PDG de Walt Disney Company, Robert Iger, dans un communiqué. «Nous sommes fiers qu’ABC ait été le berceau de ces émissions et cela fera toujours partie de leur héritage. Au nom de tout le monde chez Disney et ABC, nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille de Dick, ainsi qu’aux trois générations de fans qui lui manqueront autant que nous. “

Clark laisse dans le deuil trois enfants et sa troisième femme

Clark s’est marié trois fois. Son premier mariage fut avec Barbara Mallery en 1952, avec qui il eut un fils, Richard A. Clark. Ils ont divorcé en 1961. Clark a épousé Loretta Martin un an plus tard et ils ont eu deux enfants, Duane et Cindy. Clark et Martin ont divorcé en 1971.

En 1977, Clark a épousé Kari Wigton, avec qui il était marié jusqu’à sa mort.

Tous les fils de Dick Clark ont ​​suivi ses traces et sont allés travailler dans l’industrie du divertissement dans une certaine mesure.

Richard Clark III a produit des spectacles pour Dick Clark Productions appelés Puttin ‘On the Hits et Puttin’ On the Kids. Il a déclaré au Los Angeles Times dans une interview que son père était le meilleur professeur qu’il ait jamais connu.

«C’est l’un des meilleurs professeurs que je puisse imaginer. J’ai été à l’école pendant de nombreuses années, mais je n’ai rien appris par rapport à ce que j’ai appris de lui », a déclaré Richard Clark, diplômé de la Northwestern University. Son père lui a donné quelques conseils après l’obtention du diplôme: «L’entreprise sera toujours là pour vous. Pourquoi ne vois-tu pas comment les autres travaillent? J’ai suivi ce conseil et je me suis déplacé dans la ville pendant environ quatre ou cinq ans. “

Duane Clark a fréquenté la UCLA Film School et a ensuite réalisé des épisodes de séries comme Highlander, Dark Angel, The Practice, Boston Public, CSI, CSI: Miami, Hawaii Five-0 et MacGyver.

Cindy Clark a travaillé comme productrice sur diverses émissions, dont The Chase et The Curse of Oak Island.

