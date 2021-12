Quand et comment regarder le spin-off de Yellowstone

Maintenant dans sa quatrième saison, le feuilleton occidental moderne Yellowstone est devenu un grand succès pour la chaîne de télévision par câble Paramount Network. Vous pouvez voir les saisons précédentes sur Peacock. Cependant, les gens de ViacomCBS savent une bonne chose quand ils le voient et ont commandé un spin-off de Yellowstone au co-créateur de l’émission, Taylor Sheridan. Il a décidé de faire un prequel de Yellowstone, appelé 1883.

Alors, qu’est-ce que 1883, et où et comment pouvez-vous regarder cette préquelle de Yellowstone ? Nous avons toutes les informations dont vous avez besoin sur le spin-off de Yellowstone pour vous préparer.

Où puis-je regarder 1883 ?

1883 sera disponible en streaming via le service de streaming Paramount Plus. Vous pouvez vous inscrire au service, avec un essai gratuit de 30 jours pour une durée limitée, en cliquant sur le lien ci-dessous :

Paramount Plus comprend des milliers de films et d’émissions de télévision de CBS, Showtime et Paramount Pictures. Il comprend également des films nouveaux et originaux comme The Good Fight, Infinite, et plus encore.

Quand puis-je regarder la série ?

Le premier épisode du spin-off de Yellowstone tombe sur Paramount Plus le dimanche 19 décembre, les futurs épisodes tombant chaque semaine.

De quoi parle 1883 ?

Le spin-off de Yellowstone se déroule, naturellement, en 1883. Il racontera l’histoire des ancêtres de la famille Dutton qui sont les personnages centraux de Yellowstone. La série suivra ces ancêtres alors qu’ils font le voyage du Texas au Montana, établissant finalement l’immense ranch Dutton. Attendez-vous à beaucoup d’équitation, de tir et de gens qui ont l’air cool avec des chapeaux de cow-boy alors que ces personnages naviguent dans le Far West dans le spectacle.

Qui sont les membres de la distribution de 1883 ?

L’un des plus gros tirages de Yellowstone est que Kevin Costner a fait le saut du cinéma à la télévision pour jouer dans la série. Pour le prequel de Yellowstone, 1883 compte également des acteurs de grande puissance. Le couple marié Tim McGraw et Faith Hill, mieux connus comme deux des plus grands noms de la musique country, joueront James et Margaret Dutton, respectivement le grand-père et la grand-mère du personnage de Costner, John Dutton. Ce sera la première fois que McGraw et Hill joueront des rôles de mari et femme dans un projet d’acteur.

Le casting comprend également un acteur qui a joué plus d’un cow-boy dans le passé, Sam Elliott. Il incarne Shea Brennan, un cow-boy coriace qui conduira le train de wagons Dutton du Texas au Montana. Les autres membres de la distribution incluent Isabel May dans le rôle d’Elsa Dutton, la fille de James et Margaret Dutton, et LaMonica Garrett dans le rôle de Thomas, qui aide Brennan à guider le train. De plus, Billy Bob Thornton apparaît en tant qu’invité spécial, le maréchal Jim Courtright.

Tom Hanks est-il en 1883 ?

Oui, les rumeurs sont vraies. Dans le deuxième épisode de la série, Hanks fera une rare apparition dans une émission télévisée. Il apparaît dans une séquence de flashback se déroulant pendant la guerre de Sécession en tant que général de l’armée américaine George Meade. James Dutton, qui était un soldat confédéré, rencontrera Meade lors d’une bataille dans cette suite. Le créateur de 1883, Sheridan, a déclaré à Deadline que ce serait l’une des nombreuses stars d’acteur majeures qui feront des camées au cours de la première saison de la série.

C’est tout ce que vous devez savoir sur le prequel de Yellowstone 1883 avant ses débuts. Regarderez-vous ce spin-off de Yellowstone ?

