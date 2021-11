Quand et comment voir le Latin Grammy 2021 en direct ?

Latin Grammy 2021 : quand et comment voir les récompenses en direct | Instagram

Les Latin Grammy Awards 2021 approchent à grands pas et c’est pourquoi nous vous informerons de leur date, calendrier, Où voir habitent et tout ce que vous devez savoir sur le prix pour ne pas le manquer.

A noter que la cérémonie de remise des prix mettra en vedette des artistes de stature internationale, dont Danna Paola, Bad Bunny, Ángela Aguilar, Christina Aguilera, Ozuna, C. Tangana, Nathy Peluso et bien d’autres.

Les Latin Grammys réaliseront leur édition 2021 au milieu du différend qui a éclaté entre Residente et J Balvin, après que la star du reggaeton a lancé un appel au boycott de la 22e tranche des prix en raison du manque de nominations pour les artistes des prix. le genre urbain.

Cependant, malgré la controverse, le gala réunira des artistes de stature internationale tels que Bad Bunny, Alejandro Fernández, Danna Paola, Pablo Alborán, Ozuna, Natalia Lafourcade et bien d’autres.

La Latin Recording Academy organisera une édition en face à face avec des présentations en direct et la présence de tous les nominés, contrairement à l’année dernière où l’organisation a dû recourir à un format virtuel en raison de la pandémie de covid-19.

Et vous ne voulez sûrement pas manquer la livraison du Latin Grammy 2021, c’est pour cette raison que nous partageons ici les horaires et comment vous pouvez le voir.

Il est à noter que les préparatifs de la cérémonie continuent leur cours, laissant de côté les revendications de J Balvin pour le peu de reconnaissance des chanteurs de reggaeton, un combat dans lequel Pepe Aguilar était même impliqué.

Pendant ce temps, la chanteuse Danna Paola, Grupo Firme, C. Tangana et d’autres artistes ont déjà commencé les répétitions du spectacle.

Il est important de mentionner que le gala qui récompense le meilleur de la musique latine aura lieu le jeudi 18 novembre prochain à l’hôtel MGM de Las Vegas, Nevada.

Le tapis rouge débutera à 17h30 (Mexique), plus tard la cérémonie de remise des prix aura lieu aux heures suivantes :

Mexique – 19 h 00 Colombie et Panama – 20 h 00 États-Unis – 20 h 00 Venezuela – 21 h 00 Argentine et Chili – 22 h 00

C’est ainsi que les Latin Grammys 2021 réuniront des chanteurs du monde entier et apporteront de la musique latine dans tous les foyers du public avec des performances live spectaculaires.

Ana Brenda Contreras et Carlos Rivera, répètent comme hôtes de la cérémonie, ils sont rejoints par le mannequin portoricain Roselyn Sánchez.

En plus de la participation de Pepe Aguilar, Pedro Capó, Anitta, Sofía Reyes, Ricardo Montaner, María Becerra, Evaluna et Camilo, Danna Paola, Bad Bunny, Alejandro Fernández, Ángela Aguilar, Pablo Alborán viendront chanter en direct sur le prix scène , Christina Aguilera, Nathy Peluso, Banda El Recodo de Cruz Lizárraga, Rubén Blades, Calibre 50, Los Dos Carnales et Ozuna.