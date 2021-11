Quand et où le choc pour le titre des poids lourds pourrait-il avoir lieu ? Qu’ont dit les promoteurs Frank Warren et Eddie Hearn ?

Un blockbuster entièrement britannique entre Tyson Fury et Dillian Whyte devrait être fait pour le début de l’année prochaine alors que le «Gypsy King» fait sa défense de titre de retour à la maison.

Fury a conservé sa couronne des poids lourds WBC avec un style époustouflant en octobre, détruisant à nouveau Deontay Wilder à Las Vegas.

Les rivaux britanniques Tyson Fury et Dillian Whyte devraient s’affronter l’année prochaine

Les nouvelles sur le prochain combat de Fury ont été lentes à venir et il semble qu’il affrontera bientôt Whyte.

Avec Oleksandr Usyk et Anthony Joshua prêts à s’affronter à nouveau en mars ou en avril, Whyte est le candidat idéal pour affronter Fury dans sa prochaine défense.

Whyte n’a pas combattu depuis l’envoi d’Alexander Povetkin lors de leur revanche en mars.

Il devait affronter l’ancien rival de Fury Otto Wallin autour d’Halloween, mais le combat avait été annulé en raison d’une blessure à l’épaule de Whyte.

Maintenant, Wallin devrait être négligé au profit d’une confrontation alléchante entre les anciens amis Fury et Whyte.

Fury vs Whyte : quand et où cela pourrait-il arriver ?

Le combat devait être confirmé par le conseil de sanction de la WBC lors de leur convention à Mexico plus tôt cette semaine.

Cependant, une affaire d’arbitrage en cours avec Whyte, originaire de Brixton, signifie qu’il ne peut pas être appelé légalement ensuite et que les deux hommes sont toujours techniquement sans combat.

Mais bien que rien n’ait encore été confirmé au cours du combat, il est prévu que les deux Britanniques s’affronteront ensuite.

Le promoteur Eddie Hearn s’attend à ce que le combat ait lieu au «début» de 2022 et il aura presque certainement lieu à Londres.

Frank Micelotta/FOX

Fury est le champion des poids lourds WBC et Ring Magazine Fury vs Whyte : qu’ont dit les rivaux ?

Whyte a publié une réponse cinglante à Fury après que le champion des poids lourds WBC a partagé des photos de retour de la paire ensemble.

‘The Gypsy King’ a téléchargé plusieurs photos du couple ensemble de leurs jours en tant que partenaires d’entraînement.

Il l’a légendé: « C’est drôle comment les gens vous traitent quand vous êtes bon avec eux, les mondes sont devenus fous. »

Whyte n’a pas apprécié le message et a immédiatement riposté.

Il a dit: « Ferme ta merde [and] signe le contrat pour que je puisse te casser les dents, arrête b*******. »

Salle d’allumettes

Dillian Whyte a détruit Alexander Povetkin plus tôt cette année Fury vs Whyte : qu’est-ce qui a été dit ?

Les promoteurs Frank Warren et Eddie Hearn ont tous deux eu leur mot à dire sur les différends en cours sur la façon dont l’argent sera réparti pour le combat.

Warren a déclaré à talkSPORT: «Je pense que Whyte se bat pour la division de la bourse et je ne pense pas qu’il ait quelque part où aller avec ça. Les faits sont des faits et il a déposé sa dernière bourse à 300 000 £.

« Tyson est aux commandes. C’est le champion, il s’est battu pour y arriver, il n’a pas eu de combats faciles.

« Il aurait pu faire ça contre Anthony Joshua, mais il a refusé quatre ou cinq millions de dollars pour combattre Joshua.

« Je regarde ça et je dis:« Où est votre ambition ? Pourquoi es-tu là-dedans ?’

«Ce que le WBC a dit, c’est: laissez-le aller à l’arbitrage, laissez les arbitres décider s’il a un dossier ou non. S’il l’a fait, ils le respecteront.

«Ils ont dit que la division, que nous ne pouvons pas tout à fait obtenir pour le moment, serait soit 85/15 en faveur de Tyson, soit 80/20.

« Et c’est parce que les sacs à main qui ont été soumis, lors de son dernier combat, Whyte a déclaré qu’il avait reçu 300 000 £. »

Fury vs Whyte serait un thriller

Hearn a déclaré: «Les bourses sont presque secondaires par rapport au combat ordonné. Le champion par intérim peut recevoir jusqu’à 45 pour cent d’un partage de la bourse.

«Et je crois que la bourse devrait être à ce genre de niveaux. Nous avons vu Top Rank parler de 20% à Whyte, ce qui est scandaleux.

«Mais je pense que quelque chose qui devrait être laissé à la WBC, le problème est le temps dont nous avons besoin pour aller de l’avant, mais nous sommes convaincus que ce sera une décision juste pour Whyte.

«Je pense que cela se rapproche et nous aimerions faire ce combat au début de l’année prochaine.

«Je ne pense pas que Tyson Fury va se soucier de qui fait la promotion du combat.

« C’est pourquoi je pense qu’une offre de bourse est probablement le scénario le plus probable ici, je ne pense pas que Fury se souciera si Bob Arum en fait la promotion.

«Il pensera simplement à celui qui met le plus d’argent, et si je suis un combattant dans ce scénario, je chercherais simplement à voir qui met le plus d’argent pour le combat.

« Mais je n’ai aucun problème avec le fait que Dillian se batte dans l’émission d’un autre promoteur, et nous serons avec lui pour le promouvoir et derrière lui, mais il veut le faire dans une émission Matchroom. »